‘Türkiye’nin 5G ile lig atlamasını istiyoruz’

Vodafone Türkiye, yakın gelecekte ülkemizde de hayata geçmesi beklenen 5G'nin kurumlara ve bireylere sunduğu faydaları yerinde deneyimlemek üzere Vodafone İtalya Deneyim Merkezi'nde basın mensuplarını ağırladı. Türkiye'nin büyük bir heyecanla 5G'ye hazırlandığını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Bugün 83 ülkede, 210 operatör 5G hizmetlerini başlattı. Türkiye'nin de 5G'yi kucaklayan ülkeler arasına en kısa sürede katılmasını diliyoruz. Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu 5G ihalesinin 2023 yılında gerçekleştirileceğini paylaştı. Bu haberden büyük mutluluk duyduk ve hazırlıklarımıza başladık. Yakın zamanda gerekli çalışmaların tamamlanarak ihalenin net takviminin ve detaylarının açıklanacağını düşünüyoruz. Vodafone olarak, 5G alanındaki global deneyimimizle ülkemizin 5G'ye geçiş sürecine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.Vodafone'un 5G'ye yönelik çalışmaları ile hazırlık süreci, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen basın toplantısıyla paylaşan Süel, dünyada yeni nesil teknolojilere geçiş konusunda adeta bir yarış olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin de bu yarışta yerini alarak 5G'de öncü ülkeler arasına girmesi gerektiğini söyledi. 5G teknolojisini geciktirmek için herhangi bir neden göremediklerini kaydeden Süel, "Türkiye'nin teknoloji alanında lig atlamasını istiyoruz" diye konuştu.5G'nin sadece teknolojik açıdan değil, ekonomik ve sosyal açıdan da pek çok fırsatı beraberinde getireceğine vurgu yapan Süel, bu fırsatları ortaya koymak için Deloitte işbirliğiyle hazırladıkları "Yeni Nesil Bağlantının Gücü: 5G Teknolojisinin Türkiye İçin Ekonomik ve Sosyal Faydaları" rapordan da bilgiler paylaştı. Rapora göre operatörlerin 5G ihalesinin ardından 5 yıllık süreçte yapacağı yatırım ve hizmet harcamaları sonucu oluşacak GSYH etkisi 21 milyar TL olacak ve 25 bin kişilik ek istihdam sağlanacak. Ayrıca Türkiye'de 5G teknolojileri ile sağlanan üretkenlik ve ekonomik aktivite artışı ile 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon TL'nin üzerinde gelir artışı oluşacağı tahmin ediliyor.5G'nin olmazsa olmaz tamamlayıcısı konumundaki fiber altyapı konusuna da değinen Süel, "Fiberin yaygınlaşması hane ve işyerlerinin yüksek hızlı ve güvenilir bir bağlantıdan azami ölçüde yararlanabilmesi için elzem. Fiber yatırımlarının hızlandırılması, yatırım engellerinin ortadan kaldırılması önem taşıyor. 5G'ye hazır şebekelerin kurulmasında bir diğer önemli unsur, sektörde adil koşullarda toptan erişim hizmetlerinin sağlanması" dedi.