Türkiye’nin Acoğrafi işaret başvurusu yapılan 10 lezzeti

TÜRKPATENT, 10 coğrafi işaretli ürün için Avrupa Komisyonu'na tescil başvurusunda bulundu. Süreçlerin tamamlanmasıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bilinen ve sevilen 10 lezzet daha uluslararası tescil almış olacak. Başvurunun sonuçlanmasıyla beraber Ayaş Domatesi, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Ezine Peyniri, Hüyük Çileği, Isparta Gülyağı, Kilis Zeytinyağı, Manisa Mesir Macunu, Rize Çayı ve Urla Sakız Enginarı uluslararası düzeyde etkin koruma altına alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uluslararası coğrafi işaret seferberliği başlattıklarını ifade ederek, "AB nezdinde coğrafi işaret sayısını 100'e çıkartacağız" diye konuştu. Öte yandan Varank, Türkiye'de tescilli coğrafi işaret sayısının bin 300'ü aştığını kaydederek, "Artık bu ürünlerimizin uluslararası düzeyde tesciline ve tanıtımına odaklanmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ÜRÜNLERİN TİCARİ POTANSİYELLERİNİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUYORUZ"

Varank, AB'de Türkiye adına tescilli 8 ürün bulunduğunu ve süreçleri devam eden Antakya Künefesi ile birlikte sayının 9'a çıkacağını söyleyerek, "Ülkemizin potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda bu rakamları hızlı bir şekilde arttırmamız gerekiyor" dedi.

AB'ye yapılacak başvurularda Türkiye'nin 7 bölgesinden de coğrafi işaretlerin yer almasına dikkat ettiklerini belirten Varank, "Bunun yanında ürünlerin ticari potansiyellerini de göz önünde bulunduruyoruz" diye konuştu.



TÜRKPATENT KOORDİNASYONUNDA TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

AB Tüzüğü gereği coğrafi işaret başvuruları, üretici grupları adına ulusal düzeyde tescili gerçekleştirilen kuruluşlar tarafından doğrudan yapılabildiği gibi TÜRKPATENT aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. TÜRKPATENT daha önce üretici grupları tarafından yapılan başvurulara teknik destek sağlarken bu kez üretici gruplarıyla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde gerekli tüm hazırlıkları tamamladı.



5 OCAK'TA TOPLU BAŞVURU

TÜRKPATENT, 2022 yılının son aylarında başvuru hazırlıklarını tamamladığı 10 coğrafi işaretli ürün için 5 Ocak'ta Avrupa Birliği Komisyonuna toplu olarak coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bu 10 başvuruyla birlikte AB'de işlemleri devam eden başvuru sayısı 42'ye yükseldi.



8 ÜRÜN TESCİLLİ

Antep Baklavası, Aydın İnciri, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Giresun Tombul Fındığı, Malatya Kayısısı, Milas Zeytinyağı ve Taşköprü Sarımsağı daha önce AB'den tescil alan 8 ürün olarak ön plana çıktı.



AB RESMİ GAZETESİ'NDE YAYIMLANIYOR

AB Komisyonuna yapılan coğrafi işaret başvuruları gerekli değerlendirmelerin ardından Komisyonun başvuruyu uygun bulması durumunda AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanıyor. 3 aylık itiraz süresinin ardından coğrafi işaretler, AB nezdinde tescilleniyor. Başvuruların nitelikli hazırlanması ve AB tarafından talep edilen düzeltmelerin hızlı şekilde tamamlanması tescil sürecinin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlıyor.