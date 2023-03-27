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Giriş Tarihi: 27.3.2023 11:18

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı 3,2 milyon doları aştı

Türkiye'den yılın ocak-şubat döneminde yapılan deniz salyangozu ihracatı yüzde 62 artarak 3 milyon 279 bin 143 dolara ulaştı.

AA
Türkiye’nin deniz salyangozu ihracatı 3,2 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 2 ayında 4 ülkeye 332 ton deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu dış satımdan 3 milyon 279 bin 143 dolar kazanç sağlandığını aktaran Gürdoğan, "Geçen yılın aynı döneminde 357 tonluk deniz salyangozu ihracatından 2 milyon 29 bin 47 dolar gelir elde edilmişti. Buna göre ihracat, miktarda yüzde 7 azalırken değerde yüzde 62 arttı." dedi.

Gürdoğan, en fazla deniz salyangozunun 1 milyon 337 bin 650 dolarla Japonya'ya ihraç edildiğini vurgulayarak, bu ülkeyi 730 bin 620 dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 722 bin 594 dolarla Güney Kore Cumhuriyeti, 488 bin 279 dolarla İspanya'nın takip ettiğini aktardı.

Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatının yüzde 49'unun Karadeniz'den yapıldığına işaret eden Gürdoğan, bölgeden Japonya, Güney Kore Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne 152 ton deniz salyangozunun 1 milyon 605 bin 900 dolar karşılığı satıldığını kaydetti.

Gürdoğan, söz konusu ürünün, ülkede tüketimi olmamasına rağmen önemli oranda döviz girdisi sağladığına dikkati çekti.

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Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı 3,2 milyon doları aştı
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