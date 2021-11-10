Türkiye’nin devlerinden 9 ayda 108 milyar TL kâr

Pandeminin dünya ekonomisini yerle bir ettiği 2020'de, dünyada büyüme başarısı nadir ülkelerden olan Türkiye
'nin, bu performansını 2021'e de yansıtması şirketlere ciro ve kâr rekoru kırdırdı. İlk çeyrekte yüzde 21.7 büyüyen ekonominin lokomotifi olan ve yatırım iştahı 10 yılın zirvesine çıkan sanayi sektörünün şirketleri, borsada da yatırımcıların beklentilerinin çok üstünde kârlara imza attı.
GÜNDE 395.9 MİLYON TL KÂR
Türkiye'nin en büyük şirketlerini bünyesinde barındıran BIST-30 Endeksi'nde yer alan ve şu ana kadar bilançosunu açıklayan 29 şirketin, 2020'nin 9 aylık döneminde 56.2 milyar TL olan net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 92.32 artarak 108 milyar 173 milyon liraya ulaştı. Söz konusu 29 şirketin yılın ilk 9 aylık döneminde günlük ortalama net kârı 395.9 milyon TL, saat başı ortalama net kârı 16.5 milyon TL, dakikadaki kârı ise 275 bin lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın 9 aylık döneminde altı şirket zarar açıklarken, bu yıl biri zarar etti.
REEL SEKTÖR TAM GAZ
İhracattaki rekor, kapanmaların sona ermesiyle birlikte canlanan iç talep ve yatırım iştahı ile yılın ikinci çeyreğindeki büyümenin lokomotifi olan sanayi sektörü, üçüncü çeyrekte de tam gaz yoluna devam etti. BIST-30 Endeksi'nde yer alan sanayi şirketleri net kârlarını geçen yılın 9 aylık dönemine göre yüzde 360 artırarak 12.7 milyar liradan 55.9 milyar liraya çıkardı. Bu şirketlerin ciroları da yüzde 65 artarak 297.2 milyar liradan 488.9 milyar liraya fırladı. Türkiye'nin dev sanayi şirketleri yılın ilk 9 ayında günde ortalama 1.8 milyar TL satış hasılatı elde etti. Yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21.7'lik büyümeye 7.5 puan katkı sağlayan sanayi sektörünün, bu performansını üçüncü çeyrekte de devam ettirmesi bekleniyor.
EN YÜKSEK KAR ERDEMİR'DEN
Yılın ilk 9 ayında en yüksek kâr rakamına imza atan şirket, bankaları ve holdingleri de sollayan Ereğli Demir Çelik
(Erdemir
) oldu. Erdemir, 9 aylık kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 645 artırarak 1 milyar 449 milyon liradan 10.8 milyar liraya taşıdı. Erdemir, satış gelirlerini de yüzde 96.3 artırarak 43.1 milyar liraya yükseltti. Erdemir'in ardından en yüksek kâr eden ikinci şirket Koç Holding oldu. Koç'un net kârı yüzde 39 artarak 9.4 milyar liraya çıktı. Garanti Bankası 9.1 milyar TL ile üçüncü, Akbank 7.3 milyar TL ile dördüncü, İş Bankası 7.1 milyar TL ile beşinci sırada yer aldı. Devler arasında en yüksek kâr artışına Petkim imza attı. Petkim, net kârını yüzde 823 artırarak 425 milyon liradan 3.9 milyar liraya taşıdı. Petkim'in satış gelirleri de yüzde 138 artarak 19.2 milyar liraya ulaştı. Kâr artışında Tekfen yüzde 812 ile ikinci sırada yer aldı. Geçen yılın ilk 9 ayında 5.2 milyar lira zarar eden Türk Hava Yolları, bu yılın aynı döneminde 6.2 milyar TL kâra geçti. THY'nin yanı sıra Tüpraş, Kardemir, Sasa ve TAV da zarardan kara geçen şirketler oldu.
PERAKENDECİLER KAZANDI
REKABET Kurumu'nun kartelleşme gerekçesiyle 2.7 milyar TL ceza kestiği perakende sektörünün şirketleri de 9 aylık dönemde hızlı büyüdü. BİM, net kârını yüzde 28.7 artırarak 2.3 milyar liraya, ŞOK yüzde 188 artırarak 314.4 milyon liraya taşıdı. Geçen yılın 9 aylık döneminde 278.2 milyon lira zarar eden Migros, bu yılın aynı döneminde 367.2 milyon lira net kâra geçti. Carrefoursa ise 311.9 milyon TL zarar açıkladı. BİM cirosunu yüzde 24 artırarak 50.1 milyar liraya taşırken, Migros da satış gelirlerini yüzde 24 artırarak 25.9 milyar liraya çıkardı. Şok'un cirosu yüzde 33'lük büyüme ile 20.4 milyar lira olarak gerçekleşirken, Carrefoursa'nın satış geliri yüzde 17'lik artışla 6.6 milyar lira oldu.