Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, dördüncü sondaj gemisinin Türkiye
'ye doğru yola çıktığını açıkladı. Dönmez, Twitter paylaşımında, "Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı. Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih
, Yavuz
ve Kanuni
sondaj gemileriyle devam ediyor. ANKARA