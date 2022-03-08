Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
Giriş Tarihi: 8.3.2022

Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını açıkladı. Dönmez, Twitter paylaşımında, "Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı. Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor. ANKARA
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA