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Giriş Tarihi: 12.2.2023 10:54

Türkiye'nin dört bir yanından eczacılar harekete geçti

Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede kurduğu "tır eczane" ve "konteyner eczane" sayısının 24'e çıktığı bildirildi.

AA
Türkiye’nin dört bir yanından eczacılar harekete geçti

TEB Başkanı Arman Üney, yaptığı yazılı açıklamada, deprem felaketinin yaşandığı ilk gün itibarıyla bölge eczacı odalarıyla birlikte depremzedelerin ilaç eczacılık ihtiyaçları için harekete geçtiklerini ifade etti.

Deprem bölgelerindeki ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının takip edildiğini, gün içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda "konteyner eczane" ve "tır eczane" konumlarını sürekli güncellediklerini vurgulayan Üney, "12 Şubat Pazar günü sabah itibarıyla tır eczane ve konteyner eczane sayımız 24'e ulaştı. En kısa sürede 4 konteyner eczanemizin daha faaliyete geçmesini planlıyoruz. Bölge eczacı odalarımız ve meslektaşlarımızla birlikte ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumdayız" bilgisini verdi.

YARDIMLARI BÖLGEYE ULAŞTIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Arman Üney, depremde zarar görenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki meslektaşlarının bağışladığı ilaç ve tıbbi malzemelerle ısıtıcı, battaniye, kışlık mont, çorap, bere, çocuk giysileri gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardımları bölgeye ulaştırmak için harekete geçtiklerini aktardı.

Özel bir kargo firması tarafından ücretsiz olarak Birliğe tahsis edilen 50 ton kapasiteli bir kargo uçağının, dün itibarıyla İstanbul'dan Malatya'ya intikal ettiğini belirten Üney, "Ancak meslektaşlarımızın gönderdiği yardımlar öyle yoğun oldu ki geride kalan diğer yardım malzemeleri için ikinci bir uçağa daha ihtiyaç doğdu. Onu da en kısa sürede bölgeye göndererek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Meslektaşlarımıza verdikleri katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin dört bir yanından eczacılar harekete geçti
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