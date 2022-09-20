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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Türkiye’nin ekonomi kanalı 4 yaşında

Türkiye’nin ekonomi kanalı 4 yaşında
Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı A Para'nın 4. kuruluş yıl dönümü için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un da katıldığı gong töreninde A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in yanı sıra kanal çalışanları da yer aldı. Yurtiçi ve yurtdışındaki spekülatif ekonomi haberciliğine karşı, tarafsız ekonomi haberleri ve uzman değerlendirmeleriyle referans ekonomi kanalı olarak birçok otoritenin ve finans dünyasının takip ettiği A Para, en güncel sektör analizlerini, finans haberleri ile piyasanın nabzını, para piyasalarındaki son dakika gelişmeleri ekrana taşıyor.
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Türkiye’nin ekonomi kanalı 4 yaşında
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