Türkiye’nin en büyük yangınlarında zarar gören ormanlar rehabilite edildi

"YANAN HİÇBİR ORMANDA YAPILAŞMAYA MÜSAADE ETMEDİK"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey,orman yangınlarında zarar gören alanlarda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

2021 yılında yangınlarla tahrip olan bölgelerdeki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Karacabey, söz konusu bölgelerde tekrar eski, hatta eskisinden daha sağlıklı yapıya kavuşması için büyük gayret gösterdiklerini, bu hususun Anayasa ile de güvence altına alındığını söyledi.

Karacabey, yanan alanlarda bugüne kadar herhangi bir yapılaşmaya müsaade edilmediğini, bu gibi söylemlerin temelinin bulunmadığını, ortaya atılan iddiaların da manipülasyondan ibaret kaldığını ifade ederek, belli aralıklarla medyada servis edilen görüntülerin ormanla ilgisinin olmadığını bildirdi.

Bekir Karacabey, şunları kaydetti:

"Anayasa'mızın 169'uncu maddesi gereği bir yerde orman yangını meydana geldiğinde, o alan için ivedi olarak ağaçlandırma çalışmaları başlar. Bugüne kadar zarar gören tüm orman alanlarında olduğu gibi, 2021 yılında yanan 139 bin 500 hektar orman alanının tamamında da 2022 sonu itibarıyla tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Bu alanın yaklaşık 30 bin hektarlık kısmında herhangi bir teknik müdahale yapmadık, sadece yanan ağaçları alanlardan çıkarıp, tohum serperek kendi doğal haline bıraktık. Geri kalan 100 bin hektarlık alanın yüzde 30'unu iş makinalarıyla sürdük ve fidan dikimi gerçekleştirdik. Geri kalan yüzde 70'lik kısımda ise arazi hazırlığını yapıp tohum ekmek suretiyle tekrar ormanlaştırma faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Şunu net ifade ediyorum, bugüne kadar yanan hiçbir orman alanında imara, yapılaşmaya ya da ormanın dışında başka bir maksatla kullanılmasına müsaade etmedik, etmeyiz."