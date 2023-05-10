Türkiye’nin en büyük şehir parkı bugün ziyaretçilere açıldı

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Millet bahçesinin ilk etabında yetişkin ve çocuklar için oyun alanları, kütüphaneler, sıfır atık atölyeleri, müzik dinleti alanları kuruldu. Yaklaşık 13 bin metre yürüyüş yolu olacak bahçede, İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağacın da yer alıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, bütünüyle tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda faaliyete geçecek.Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 2.5 kilometrelik bir uzunlukta bisiklet ve yürüyüş yolları bulunuyor. Bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aş evi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri bahçede yerini alacak. Mayıs 2022'de çalışmaları başlayan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde şu anda altyapı imalatlarının yüzde 95'ine yakını bitmiş durumda. Yolların yüzde 90'a yakını tamamlandı.Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, şehirlerde kişi başına düşen yeşil alanın 10-15 metrekare, gelişmiş ülkelerde ise 20 metrekare olması gerekiyor. Türkiye'nin de bu seviyeye ulaşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçeleri projesini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 2018'de çalışmalara start verdi. Hedef ülkemize toplamda 10 yılda 1.000 millet bahçesi kazandırarak kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye kadar yükseltmek... 2028'e kadar oluşturulacak 500 millet bahçesi ile de toplam yeşil alan miktarı 200 milyon metrekareye ulaştırmak ... Türkiye genelinde yapımı tamamlanan ve devam eden 484 millet bahçesi var. Şu an itibarıyla 73 milyon 304 bin 878 metrekare alana, yani hedefin yüzde 91'ine ulaşıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin olarak şunları söyledi: "Ne dediler? 'Bina dikecekler, beton dökecekler, otel yapacaklar.' Biz ne yaptık? Ağaçlar diktik, milletin olanı milletin hizmetine sunduk. İlk etabını açtığımız Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz tamamlandığında İstanbul'umuzun yeşil koridoru olacak."İstanbul'daGüngören'de, Fatih Kara Surları'nda, Ümraniye Osmangazi Korusu'nda, Kartal'da, Sultanbeyli'de, Arnavutköy'de, Beyoğlu Küçükpiyale'de Millet Bahçesi yapım aşaması devam ediyor. 39.870 m2'lik Bayrampaşa Millet Bahçesi, 215.178 m2'lik Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, 20.000 m2'lik Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, 173.252 m2'lik İstanbul Beşiktaş Millet Bahçesi, 275.000 m2'lik Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, 37.381 m2'lik Silivri Millet Bahçesi, 75.660 m2'lik Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlanınca vatandaşa nefes aldıracak. 644.888 metrekarelik Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi, 299.333 metrekarelik İstanbul Beykoz Millet Bahçesi, 28.200 metrekarelik Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, 60.522 metrekarelik Kâğıthane Millet Bahçesi B tipi Mesire, 62.230 metrekarelik Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, 162.043 metrekarelik Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, 154.563 metrekarelik Alibeyköy Millet Bahçesi ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle birlikte 21 millet bahçesinin de yapım aşaması devam ediyor.bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları olan büyük bir şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Güneykuzey yönünde yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak. Ayrıca dere kenarlarında seyir terasları, burada piknik yapılabilecek alanlar, dinlenme alanları oluşacak.İstanbul'daİstanbul Bakırköy Baruthane Millet Bahçesi, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Çırpıcı Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, Çatalca Millet Bahçesi, Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Kayaşehir 1.Etap Millet Bahçesi, Pendik Millet Bahçesi, Ümraniye Hekimbaşı Millet Bahçesi, Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlandı. Kağıthane Millet Bahçesi de açılışa hazır hale getiriliyor.millet bahçesinden yapım, ihale, projelendirme ve yer seçimi yapılan millet bahçelerinin metrekare olarak dağılımı şu şekilde:121 millet bahçesinin açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 49 tane millet bahçesi ise açılışa hazır hale geldi. Tamamlanan millet bahçeleri toplam 20 milyon 484 bin 882 metrekarelik alanda yer alıyor.Yapım aşamasındaki 155 millet bahçesi, 28 milyon 584 bin 536 metrekare yeşil alanİhale aşamasındaki 8 millet bahçesi 3 milyon 397 bin 890 metrekarelik yeşil alanProjelendirme aşamasındaki 75 millet bahçesi 14 milyon 853 bin 838 metrekarelik yeşil alanYer seçimi yapılan 76 millet bahçesi 5 milyon 983 bin 730 metrekarelik yeşil alanda olmak üzere; toplamda 484 millet bahçesi 73 milyon 304 bin 878 metrekare alanı kapsıyor.