Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücü 8 bin megavata yaklaştı!

Dünya genelinde enerji ihtiyacı büyük oranda kömür, petrol ve doğal gaz gibi kaynaklardan karşılanıyor. Bu kaynaklar her yıl azalıyor. Fosil yakıtların tüketilmesi, çevre kirliliğine ve oluşturdukları sera etkisi de küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden oluyor.

Türkiye, son yıllarda enerji ihtiyacını "temiz enerji" olarak adlandırılan yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çalışmalarını artırdı.