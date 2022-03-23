Türkiye’nin ilk ‘ergonomi sertifikası’ sahibini buldu

TSE tarafından TS EN ISO 9241-5 Ergonomi Sertifikası ile belgelendirilen Türkiye'deki ilk firma olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, "Mobilya, havacılık ve uzay araştırmaları, çalışmaları yapan, kompozit malzemeler geliştiren bir marka olarak, teknoloji ve sağlık odaklı yaklaşımımızla insan anatomisine uygun ürünler geliştiriyoruz. Sağlık ve itibar sertifikası bu sertifika. Biz en üst segmentte üretim yapmayı seçtik. Kalıp yapan 5 eksenli bir makinemiz var. Belge çok anlamlı bunun Türk ofis mobilyası sektörüne de yeni bir eşik getirdiğini öngörüyorum. Ben çıtayı buraya koydum. Artık benim koltuğum ofiste çalışmaya uygundur demek için aldığımız sertifika lazım" dedi.

"ERGONOMİ SERTİFİKALI ÇÖZÜMLER ÇALIŞANLARIN SİGORTASI"

Ofis çalışanlarının uzun süreli oturmaya bağlı yaşadığı problemlere dikkat çeken Gökyay, çözümün başında ergonomik ofis koltukları ve masaların olduğunu söyledi. Gökyay, "Gazi Üniversitesi ile birlikte 2016'dan bu yana yaptığımız araştırmalara göre çalışan sağlık sorunlarını yüzde 90'lara varan oranlarda azaltıyor. Bu konu, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında da büyük önem taşıdığı gibi iş kayıplarının da önüne geçiyor. Ergonomik ofis çözümleri sayesinde, çalışanların yaşayabileceği iş kazalarının önüne geçilmesi mümkün oluyor. Çalışanın koltuktan düşmesi, bel ve boyun rahatsızlıkları ile karşılaşılması gibi istenmeyen durumların önlenmesi için bir güvenlik ekipmanı olan çalışma koltukları işverenlerin çok dikkatli davranmaları gereken bir seçim. İşverenlerin de bu anlamda ergonomi sertifikalı ofis çözümlerine yönelmelerinin çalışanın sağlığının ve anatomisinin sigortası olarak ortaya çıkıyor. Bu koltuktan 150 bin adet teslim ettik sene sonunda 150 bini çok rahatlıkla geçmiş oluruz" ifadesini kullandı.

TSE Başkanı Adem Şahin, Nurus'a verilen sertifikanın önemini "Yurt dışında da önemli bu sertifika uluslararası öneme sahip. Eşyanın ömrü boyunca maruz kalacağı tüm durumların ölçüldüğü deneylerden geçti koltuk. Nurus yaptığı müracaat sonucu ergonomi testlerini başarıyla geçti. Ürünlerinin tamamında özgün tasarımlar kullanan yenilikçi anlayışın arkasından koşan ürünlerinde güvenirliliği kaliteyi ön planda tutan bir firma." sözleriyle dile getirdi.