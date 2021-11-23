Türkiye’nin ilk küresel sigorta girişimi

Türkiye'nin yetiştirdiği nadir sigorta girişimlerinden (insurtech) olan Lumnion'un CEO'su Cenk Tabakoğlu, Almanya
'dan başlayarak ilk küresel girişim olmak için kolları sıvadıklarını açıkladı. APara'da yayınlanan Güvenli Hayat programına konuk olan Tabakoğlu, beş yıl içinde 25 ülkede faaliyet gösteren bir yapıya ulaşmak istediklerini de söyledi.
DÜNYADA ÜÇ FİRMADA VAR
Yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojisi konusunda uzmanlaşan Lumnion'u İTÜ Çekirdek
'te kurduklarını ve son olarak Almanya'da Münih
ve Köln
'e de yaydıklarını söyleyen Tabakoğlu, "Şu anda bizim işimizi yapan üç-üç buçuk firma var diyebiliriz. Bizim ürünümüzü nihai haline getirmek için bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Kendimize ait daha kullanılabilir bir risk fiyatlaması kurduk. İddiamız şu risk algoritmasını daha iyi yapıyoruz. Riski daha iyi tespit ediyoruz" dedi.
NOKTA ATIŞI RİSK ANALİZİ
Sigorta şirketlerinin kendi ellerindeki veriler ile bir risk analizi yaptıklarını ancak Lumnion'un bu analizinin daha nokta atışı yapmalarını sağladığını da belirten Tabakoğlu, "Böylece de riskleri daha iyi yönetmiş oluyorsunuz. Bununla da kalmıyoruz. Operasyonun içine giriyoruz ve saha fiyatlamasında da bizim modelle daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Burada da kalmıyoruz. Aldığınız bir kararı simüle de edip o kararı alıp almamaları yönünde de tercihlerini keskinleştiriyoruz" dedi.
İLK HEDEF ALMANCA KONUŞAN ÜLKELER
YATIRIM ve şirketlerle çalışma konusunda yurtdışından ciddi bir ilginin olduğunu belirten Tabakoğlu, şunları söyledi: "Aktif olarak yatırım aramasak bile bize gelen yatırım teklifleri var. Görüşmeye gelen yatırımcılar oluyor. Almanya'daki yatırımımızın ardından hem teknoloji firmaları hem de yatırımcılar kapımızı çalmaya başladı. Alman piyasası
için eleman alımlarına başladık. Bir sonraki adımımız Almanca konuşan ülkeler olacak. Avusturya
ve İsviçre
gibi. Sonra da Belçika ve Hollanda gibi kıta Avrupası'nın diğer ülkelerini düşünüyoruz. Halihazırda Portekiz'de bir müşterimiz var. Oradan hareketle batı Avrupa'ya açılmayı düşünüyoruz. Körfez Bölgesi gelecek daha sonra. Son olarak da Amerika pazarını düşünüyoruz. Çok daha büyük ve gelişmiş piyasa."
YATIRIM FONLARININ UZMANLAŞMASI LAZIM
TÜRKİYE'DE bazı yatırım fonlarına yaptıkları işi anlatmada çok zorlandıklarını çünkü sigortacılık konusunu bilen ve bu alanda uzmanlaşan fonların olmadığını dile getiren Tabakoğlu, "Yurtdışında insurtech'ler konusunda uzmanlaşan yatırım fonları ve girişim sermayeleri var. Onlarla konuşurken daha 15'inci dakikada neden bahsettiğinizi anlıyorlar" dedi.