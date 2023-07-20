Türkiye’nin ilk seramik fabrikası halka açılıyor

Türkıye'nın köklü sanayi kuruluşlarından Kale Grubu iştiraklerinden Kaleseramik, halka açılıyor. Ak Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla dün ve bugün talep toplayan şirket, halka arzdan elde edeceği gelirle de yurt içi ve dışında yeni yatırımlar yapmayı hedefliyor. Önceliğini mevcut büyüme hedeflerinin devamlılığını sağlamak, verimliliğini artırmak ve finansal borçluluğunu azaltmak olarak belirleyen şirket, gelirin yüzde 50'sini Slab- Sinterflex, yüzde 15'ini sürdürülebilirlik, yüzde 6'sını yurt dışı, yüzde 5'ini banyo, yüzde 4'ünü de frit yatırımlarına ayıracak. Şirket arz gelirinin yüzde 20'si ile de kredi kapaması yapacak. Yüzde 21.25'lik kısmını yatırımcılara açacakları Kaleseramik'in hikâyesini, halk arz sürecini ve yatırım planlarını Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş ile konuştuk.Kaleseramik, Kale Grubu'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum İbrahim Bodur'un 1957'de Çanakkale'nin Çan ilçesinde attığı temelle Türkiye ilk seramik karo fabrikası olarak üretim yolculuğuna başladı. Şu anda Çanakkale Çan ve Semedeli'nin yanı sıra Yozgat Yerköy ve Balıkesir Bandırma olmak üzere dört farklı lokasyonda bulunan tesislerimizde 4.500'den fazla farklı ürün çeşitliliğine sahibiz. Ürünlerimizi yurt içinde 533 satış noktasında, yurt dışında 86 ülkede 164 satış noktasında tüketicilere ulaştırıyoruz.474 bin metrekaresi kapalı yaklaşık 800 bin metrekarelik alana sahip bu üretim tesislerimizde 50 farklı ebatta 1.900 çeşit yer karosu ve 60 farklı ebatta 2.200 çeşit duvar karosu üretiyoruz. Her yıl yaklaşık 200 çeşit yeni ürünü tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. 2021 Ceramic World Review Raporu'na göre 56 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Türkiye'nin 1, Avrupa'nın 5, dünyanın ise 18'inci en büyük seramik kaplama malzemesi üreticisiyiz. GFK'nın 2023 ilk çeyrek verilerine göre Türkiye'deki karo pazarında yüzde 22.6'lık pazar payıyla lider durumdayız. SERKAP Türkiye ihracatı verilerine göre de SSG ürün gruplarında 2022'de Türkiye ihracatının yüzde 8.6'sını gerçekleştirdik. Şirketimizde 996'sı kadın, toplamda 3.512 kişi çalışıyor.Özel tasarımlarla trendleri belirleyen Çanakkale Seramik, Türkiye'de seramik ürün grubuna adını veren Kalebodur ve Kalebodur'un sektörde devrim niteliğindeki Kalesinterflexin yanı sıra tasarımı üstün teknolojiyle harmanlayan Kale Banyo, çok amaçlı koleksiyonların tasarlanmasına imkân sağlayan Edilcuoghi Edilgres, banyo ve yaşam alanlarına farklı ürün çözümler sunan T-One gibi güçlü markalar bulunuyor. Markalarımızın yanı sıra ayrıca kullanıcı sağlığı temelinde geliştirdiğimiz yeni ürün grubumuz Cura Tile, Türkiye'nin ilk banyo ve mekan tasarım sitesi Kale Core ve kadın emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Atölye Kale ile sektörümüze yenilikleri taşımaya devam ediyoruz.Kaleseramik, küresel pazarlarda yaşanan tüm zorluk ve sıkıntılara rağmen 2022 yılında finansal açıdan başarılı bir yıl geçirdi. 31 Mart 2022 ile 31 Mart 2023 arasındaki dönemi kapsayan son bir yıllık net dönem kârımızı, bir önceki döneme göre yüzde 333 oranında artırarak, 1.474 milyon TL'ye çıkardık. Aynı dönemde FAVÖK'ümüz yüzde 104'lük artışla 810 milyon TL oldu. Bu dönemde net satışlarımız da yüzde 98'lik artışla 6.645 milyon TL olarak gerçekleşti. Satışlarımızın yüzde 30'u yurt dışıından geldi. İhracatımızın toplamı 2.018 milyon TL oldu.Yurt içinde toplamda 1 milyar 282 milyon TL'lik yatırım yapmayı hedefliyoruz. Yurt içinde halen devam eden yatırımlarımızın toplamı da 600 milyon TL'yi buluyor. 2022'de temelini attığımız Slab-Sinterflex üretim hattımızın yüzde 42'si tamamlandı. Önümüzdeki günlerde devreye almayı planladığımız yeni hat yılda yaklaşık 1.5 milyon metrekare kapasiteyle çalışacak. Üretimin yüzde 70'i ihracata yönelik olacak. Özkaynak, akreditif ve banka kredileriyle yapmayı planladığımız bu yatırımımızın toplam bedelinin 718.9 milyon TL olmasını öngörüyoruz. Sürdürülebilir istikrarlı büyüme hedefimiz için yurt içinde ve yurt dışında yeni yatırımlar planlıyoruz. Kapasite artışına dönük yatırım planlarımız bulunuyor. Bu kapsamda mevcut 56 milyon metrekare olan seramik kaplama malzemeleri kapasitemizi 5 yıllık planı sonunda 62.2 milyon metrekareye, yine 1.14 milyon adet olan vitrifiye kapasitemizi de 1.21 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz. Yurt dışında büyüme ve gelişim stratejimiz kapsamında, yerelleşme opsiyonu da dahil olmak üzere yeni yatırım ve faaliyet planları devreye alıyoruz.Kaleseramik olarak, sürdürülebilir bir geleceğin inşası için tasarımdan üretime tüm süreçlerimizde sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızda ise, Kale Grubu'nun daha yeşil bir dünya hedefiyle başlattığı "İyi Bak Dünyana" hareketi, önemli bir yol gösterici ve rehber görevi görüyor. 2017'de başladığımız Dijital Dönüşüm Yol Haritamızı 6 yıldır aralıksız sürdürüyoruz.