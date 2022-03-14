Türkiye’nin ilk tank ihracatı tamam! Devamı gelecek

KAPLAN MT İKİNCİ İHRACATA DA ÇOK YAKLAŞTI

Nail Kurt, Filipinler'de de MT ihtiyacı çıktığını ancak son aşamada başka bir ürün tercih edildiğini söyledi.

Kaplan MT'nin henüz sahaya verilmemesinin dezavantajını yaşadıklarını anlatan Kurt, "Çok sayıda değildi ama bizim için önemli bir gösterge olacaktı. Başa baş gittikten sonra son dakika bir karar verildi. Başka ülkelerde de ihtiyaçlar var. Ayrıca Türkiye'de de ihtiyaç olarak düşünüleceğini öngörüyoruz. Özellikle asimetrik tehlikelerin artmasıyla birlikte gerek 105, gerekse 120'lik kuleli MT ihtiyacı doğabilir. Böyle bir araca önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde mutlaka daha fazla dikkat verileceği ve bir projelendirme olabileceği konusunda öngörülerimiz var." dedi.

YERLİ KULE HAZIRLIĞI

Endonezya'nın talebi doğrultusunda tankta Belçika yapımı bir silah kulesi kullanıldığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Dünyada böyle az sayıda kule var şu an için. Bizim de bazı planlarımız var. ASELSAN'ın da planları olduğunu biliyorum. Bir kule geliştirme konusunda Türkiye'de bir faaliyet, olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii uzun ve çok maliyetli süreçler, iyi planlamak lazım. Tek başımıza maliyetini karşılayabileceğimiz işler değil. Dolayısıyla bu konuda eğer kullanıcımızdan yeşil ışık alırsak ivme kazanacağını düşünüyorum ama şu anda henüz böyle bir gelişme yok."

"YİNE ÖNEMLİ VE BÜYÜK PROJELER GELECEKTİR"

İhracat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Kurt, farklı ülkelerde ürünlerine uyabilecek projelerde tüm güçleriyle var olduklarını söyledi.

Bu tür çalışmaları çok fazla duyurmadıklarını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"FNSS'ye ne oldu, büyük ihracat projeleri artık yok mu? diye düşünenler olabiliyor. Şu anda azaldı denilen durumda bile 4 ihracat projemiz devam ediyor. Bizim ihracat pazarlarımızda önemli dezavantajlar oluştu bir süredir. Öncelikle, petrol fiyatlarında iki sene önce ciddi bir düşüş oldu. Kovid etkisiyle bütün ülkeler kapandı, tüm temaslar durdu. Bu ikisinin yeni ihracat imkanları üzerinde önemli olumsuz etkilerini yaşadık. Üçüncü etki olarak da şu anda çok ciddi bir toparlanma sürecine giren ilişkiler vardı. Olumsuz politik ilişkilerin de bir süre ters etkilerini yaşadık. Üç etken de tek başlarına zaten önemliyken bunların üçü bir arada yaşanınca tabii ki etkilendik. Ama bunların hepsi Allah'a şükür geri geliyor. Dolayısıyla yine hızlı bir döneme girilecektir. Zaten bildiğimiz, takip ettiğimiz, tespit ettiğimiz ve başat rol oynadığımız önemli, büyük projeler var ama şimdi bunu anons etmeyeceğim. Dolayısıyla FNSS'yi merak eden, seven arkadaşlarımız gönüllerini rahat tutsunlar. Yine önemli ve büyük ihracat projeleri gelecektir."

Yeni pazarlarda da girişimleri olduğunu belirten Kurt, bunun yanında Orta Doğu ve Uzak Doğu gibi çok daha fazla yoğunlaştıkları pazarlar bulunduğunu, farklı coğrafyalara ise proje bazlı baktıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN YENİ GELİŞTİRDİĞİ PLATFORMLAR İHRACATTA DA GÜÇ ÇARPANI OLACAK"

Son 2-3 yılda Türk savunma sanayisinin çok sayıda yeni ürün geliştirdiğine işaret eden Nail Kurt, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu ürünleri, sahaya çıktığında ihracata da önemli bir güç çarpanı olarak olumlu yansıyacaktır. Daha biz burada tasarlarken prototipini görüp, bunu mu yapıyorsunuz, Türk Silahlı Kuvvetleri kullandı mı? diye soruyorlar. Hemen ilgileniyorlar, heyetler geliyor, gidiyor. Bu ürünler çıktıkça ihracata da etkisi çok olumlu olacaktır. Bu sadece FNSS için değil, tüm savunma sanayimiz için geçerli."

Savunma sanayisine ilgi duyanların sektörü aynı dikkat ve merakla takip etmelerini isteyen Kurt, "Gördükleriyle, duyduklarıyla önümüzdeki 3-5 yıllık dönemde çok daha fazla gururlanacaklar. Biz de bu sektörün lokomotiflerinden biri olmaya devam edeceğiz. Bu sözü vermiş olayım" dedi.