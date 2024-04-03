Türkiye’nin Öncü Kripto Para Borsası ICRYPEX Global Ölçekte Büyümeye Devam Ediyor

Güven ve şeffaflığa dayalı temellerle kurulan ICRYPEX, kısa bir süre önce Türkiye'nin ardından Brezilya ve Güney Afrika'da varlığını genişletmeye başlamıştı. Yenilikçi ve vizyoner adımlarıyla ICRYPEX, 2024 sonuna kadar dünya çapında isminden söz ettirecek bir kripto para platformu olmayı amaçlıyor.

"ICRYPEX Küresel çapta rekabetçi ve yenilikçi hizmetler geliştiriyor."

Küresel çapta büyüme hedefleriyle ilgili açıklama yapan Gökalp İçer; "Global çapta büyümek ve kullanıcılarımızla etkileşimimizi artırmak hedefiyle yeni ortaklıklarımızı ve iş birliklerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Bu iş birlikleri hem mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmemize hem de yeni pazarlara açılmamıza yardımcı olacaktır. Genel Müdürümüz Ezgi Almaç İçer, Teknoloji ekibimiz ve diğer tüm iş birimlerimizin yoğun çalışmaları sayesinde küresel çapta rekabetçi ve yenilikçi hizmetler geliştiriyoruz. Bu sayede dünya çapındaki etkimizi daha da genişleterek kripto para piyasalarında liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz. Uzun bir süre önce Avrupa'da, Bulgaristan ve Polonya'da aldığımız lisanslarımız ile faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde kurumsal bir uyum yakalamayı başardık. Bunun yanı sıra Litvanya'daki lisans sürecimizin de sona yaklaştık. El Salvador'da da çalışmalarımıza devam etmekteyiz." dedi.

"ICRYPEX'in global vizyonuna güç katmaya devam ediyoruz"

Şeffaf ve güvenilir yapılarını sponsorluklarla güçlendirdiklerini ifade eden ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer; "Finansal know how'ımızla birlikte globalde birçok ülkede lisanslamalarımızı gerçekleştirerek, ICRYPEX'in küresel vizyonuna güç katmaya devam ediyoruz. ICRYPEX'in yanında çeşitli alanlarda önemli çalışmalarımız da bulunuyor. Bunlardan ilki Sothis Capital LLC hedge fonu. Sothis Capital ile tamamı CIMA'da listelenen farklı fon türleri ile portföy yönetimi yapılmakta. Marketsall da bu yıl içerisinde faaliyetlerini hızlandırdığımız ve yurtdışında FSC (Financial Services Commission) lisansı aldığımız bir aracı kurum. Mevcutta aktif şekilde çok çeşitli finansal enstrümanlar, hisse senetleri, emtialar gibi farklı varlıklara erişim sağlamaktayız.

Bu şeffaf, erişilebilir ve güvenilir yapıları ise özellikle ICRYPEX tarafında gerçekleştirdiğimiz önemli sponsorlukla güçlendiriyoruz. TOSFED'in uzun süredir destekçisi ve ana sponsoruyuz. ICRYPEX olarak spora, genç sporculara, eğitime ve finansal okuryazarlığa verdiğimiz destekle toplumsal fayda yaratmaya devam ediyoruz.'' şeklinde açıklama yaptı.

"ICRYPEX güven ve şeffaflık temelleriyle inşa edildi."

İnsana değer prensibiyle yola çıktıklarını vurgulayan İçer; ''Kurulduğumuz günden bugüne kadar değer yaratmak ve örnek bir marka olmak için çalışıyoruz. Güven ve şeffaflık temellerine dayalı inşa ettiğimiz ICRYPEX markamızın en temel prensibi olarak ise insana değer söylemini benimsedik.

İnovasyona, öğrenmeye ve gelişime açık, farklı kuşakların birlikte çalışmaya alışık olduğu, gelecek odaklı bir kültürümüz var. Yeni jenerasyonun kariyer beklentisini yalnızca yatay değil. Bunun farkındalığıyla yeni nesli dikey kariyer fırsatlarımız ile karşılıyoruz. Çalışanlarımıza ek roller vererek geliştirme yaklaşımıyla devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızda toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği için farkındalık yaratıyor ve bunun devamlılığı için çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve barınaklara aktif bir şekilde destek sağlıyoruz. Şirketimizi toplumsal sorunlara duyarlı ve fayda sağlayan bir kuruluş olarak tanımlamaktayız. Çalışanlarımız ile beraber daha iyi bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz.

İnsana dokunan her süreci çalışanlarımıza değer odaklı şekillendiriyoruz. Şirketimizin içerisinde bağımsız araştırma şirketi tarafından yürütülen Çalışan Bağlılık ve Memnuniyet Anketleri yapıyoruz. Buradan aldığımız geri bildirimlerle süreçlerimizi daha değer odaklı yönetiyoruz. Uzman psikolog, spor eğitmeni, diyetisyen desteği gibi iyi yaşam uygulamaları içeren kurumsal esenlik programlarımız ile çalışanlarımıza yalnızca iş esnasında değil, iş dışında da yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Kısaca hem toplum hem de çalışanlarımız için fayda oluşturmak için çok çalışıyoruz. Aksiyonlarımızı insana değer söylemi etrafında şekillendirmeyi de unutmuyoruz.'' dedi.

"Yenilikçi hizmetlerin merkezinde bir dijital varlık: ICRYPEX (ICPX) TOKEN"

Yakın zamanda Avalanche C-Chain akıllı sözleşmesi üzerinde ICRYPEX Token (ICPX) küresel borsalardan MEXC Global, BitMart ve Azbit'te ICPX/USDT işlem çiftinde listelenmeye başladı. Kullanıcılara çok sayıda avantaj sunan ICPX'in global borsalarda listelenmeye devam etmesinin ülkemiz için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Gökalp İçer; "Platformumuzda geliştirmekte olduğumuz yenilikçi hizmetlerin merkezinde olan bir dijital varlık olan ICRYPEX (ICPX) token global borsalarda listelenmeye devam etmesi, ICRYPEX'in global büyüme stratejisini tamamlayacaktır. ICRYPEX (ICPX) tokenın global borsalarda listelenmesi hem ülkemiz hem de blok zinciri ekosistemi için çok önemli bir fırsat niteliğinde. Üç borsa ile başladığımız bu yolculuk, global çapta farklı coğrafyaları kapsayan büyük borsalar ile artış gösterecektir. Kullanıcılarımıza 7/24 sunduğumuz canlı desteğin yanı sıra küresel ödeme hizmetleri ile kurduğumuz entegrasyonlar sayesinde pek çok ülkeden kullanıcıya hizmet verip işlem yapabilmesine imkan sağlıyoruz." şeklinde açıklamalar gerçekleştirdi.

ICRYPEX (ICPX) token alım satım işlemlerinizi ICPX/USDT işlem çiftiyle ICRYPEX kripto para borsasından da gerçekleştirebilirsiniz.