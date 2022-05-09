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Giriş Tarihi: 10.5.2022

Türkiye’nin patent şampiyonu Turkcell

Türkiye’nin patent şampiyonu Turkcell
TURKCELL, geliştirdiği inovatif ürün ve hizmetlerin yanı sıra yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile yine Türkiye'nin patent şampiyonu oldu. Türkiye'de, geçen yıl 8 bin 400'ü aşkın patent başvurusu gerçekleştirildi. Turkcell'in bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki Ar-Ge faaliyetlerini yürüten Turkcell Teknoloji şirketi, geçen yıl toplam 565 ulusal patent başvurusu yaparak ulusal başvuru sayısında şampiyon oldu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "1.200'ün üzerinde buluş ürettik ve bunlar önceki yılın da üzerinde bir patent başvurusuna dönüştü" değerlendirmesinde bulundu. Murat Erkan, Turkcell'in 2021'deki Ar-Ge yatırımının 681 milyon TL'ye ulaştını söyledi.
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Türkiye’nin patent şampiyonu Turkcell
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