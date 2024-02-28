Türkiye’nin petrol ithalatı arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun aralık ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 28,1 artarak 2 milyon 902 bin 839 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 6,52 azalarak 1 milyon 19 bin 295 tona düştü.

İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, geçen yıl aralıkta önceki senenin aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 4 milyon 342 bin 141 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 779 bin 633 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 508 bin 768 tonla Irak ve 215 bin 116 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları geçen aralıkta, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,63 artarak 352 bin 67 tona, motorin satışları yüzde 1,13 artarak 2 milyon 272 bin 578 tona ulaştı.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 1,83 artarak 2 milyon 777 bin 310 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 66,3 ARTTI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı geçen sene aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,8 artarak 515 bin 316 tona yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 39,23 azalarak 53 bin 427 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 234,7 artarak 258 bin 219 ton, motorin türleri ihracatı ise yüzde 0,95 azalarak 266 bin 518 ton oldu.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 66,3 artarak 1 milyon 312 bin 259 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi geçen yıl aralıkta, önceki senenin aynı ayına göre yüzde 8,81 artarak 1 milyon 579 bin 630 ton, benzin türleri üretimi yüzde 53,9 artarak 549 bin 970 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 68,3 artarak 509 bin 935 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 26,9 azalarak 42 bin 656 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 18,2 artarak 3 milyon 283 bin 741 tona çıktı.