Türkiye’nin petrol ithalatı ocakta arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 7,28 artarak 2 milyon 420 bin 114 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 31,10 artarak 1 milyon 18 bin 649 tona çıktı.

İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,02 artarak 3 milyon 829 bin 662 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2 milyon 562 bin 952 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 275 bin 902 tonla Irak ve 213 bin 448 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları ocakta, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 29,94 artarak 341 bin 921 tona, motorin satışları yüzde 8,34 artarak 1 milyon 952 bin 416 tona ulaştı.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 9,72 artışla 2 milyon 427 bin 140 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 17,66 ARTTI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,23 artarak 336 bin 942 tona yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 3,44 azalarak 109 bin 940 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 6,14 azalarak 48 bin 292 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 41,04 azalarak 199 bin 311 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 17,66 artarak 1 milyon 176 bin 631 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,18 azalarak 1 milyon 345 bin 905 tona ulaştı.

Benzin türleri üretimi yüzde 15,16 artarak 328 bin 929 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 4,05 artarak 386 bin 779 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 4,61 artışla 75 bin 135 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 11,41 artarak 2 milyon 991 bin 152 tona çıktı.