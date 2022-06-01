Türkiye’nin rolü büyüyecek

27'nci Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirildi. Fuarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan SOCAR Türkiye CEO'su Zaur Gahramanov, Türkiye'nin hem Karadeniz'de bulduğu gaz sahası hem de geçiş koridoru olması nedeniyle bir doğazgaz hub'ı olma yolunda gittiğini söyledi.Gahramanov, "Türkye gaz kaynaklarını artırdı, yeni yatırımlar yaptı. LNG terminalleri, yeni gaz boru hatları, yeni gaz depoları inşa etti. Bu Türkiye'yi uluslararası alanda önemli bir noktaya taşıdı. Türkiye'nin uzun yıllardır bir doğalgaz enerji hub'ı olmasını konuşuyoruz. Hem bulunan doğalgaz rezervi ve hem de Ukrayna-Rusya savaşı sonrası bu çok daha mümkün hale geldi" dedi. Bugüne kadar Türkiye'de 17.6 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını aktaran Gahramanov, "Hem enerji ham petrol hem de gazda değişen dünyada Türkiye'nin rolü çok büyük olacak" diye konuştu. Savaştan sonra yeni bir dünyanın kurulacağına dikkat çeken Gahramanov, burada Türkiye'nin rolü çok önemli olacağını belirtti. Türkiye'de enerji dönüşüm alanında yatırımlar yapacaklarını anlatan Gahramanov, "Yeni bir STAR rafinerisi yapmayı düşünmüyoruz. Türkiye'ye üç tane PETKİM lazım. O konuda yatırım yapmayı düşünüyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.Türkiye'ye doğalgazı dünyaya sattıkları fiyatın altında verdiklerini aktaran Gahramanov, şöyle devam etti: "TANAP'tan gerçekleşen akış yıllık 16 milyar metreküp. Bunun 32 milyar metreküpe çıkması için yeni yatırımlar gerekiyor. Bugün başlanılsa bile 3-4 yılı bulur. Bugün 16 milyar metreküpün 10 milyar metreküpü Avrupa'ya, 6 milyar metreküpü Türkiye'ye veriliyor. Projenin maksimum kapasitesi 31 milyar metreküp. Kısa vadede artırım olacaktır ama fiziki yatırım gerekiyor. Türkiye'de enerji fiyatları artıyor ama şunu da unutmamak lazım. Şayet TANAP olmasaydı, LNG terminalleri, depo yatırımları ve yeni boru hatları olmasaydı ne olurdu? Şimdi fiyatların yüksek olduğundan şikâyet ediliyor ama bu yatırımlar olmasaydı fiyatları çok ciddi oranlarda artardı."KİMYADA yeni ürünler geliştirdiklerini de belirten Gahramanov, "Petrokimya alanında dört-beş yeni projemiz var. Farklı alanlarda yeni yatırımlar yapıyoruz. Mobilya, beyaz eşya, plastik ürünler ve madenicilik sektörüyle çalışacağız. Ortaklık da olabilir. Kendimiz de yapabiliriz. Örneğin Kayseri Sanayi Odası'ndan bize geldiler ve Almanya'ya ihraç ettiğimiz bir ürünü istediler. Onlarla ortak olarak sünger üretmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.