Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, Diyarbakır yollarında

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Valilik önüne getirilen "Anadolu kırmızı" aracı inceledi, araçla ilgili bilgi aldı. Daha sonra aracın direksiyonuna geçen Vali Su, Tarihi Sur ilçesinden Kayapınar ilçesindeki sergileme alanına kadar şehir turu attı.

Vali Su, vatandaşların ilgisini çeken yerli otomobil TOGG'a aracı merak eden bir vatandaşı bindirdi.

Aracı sergileme alanı Park 75'e getiren Vali Su, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehir turu attıkları aracın çok konforlu olduğunu söyledi.

Yerli otomobil TOGG'un bugün Diyarbakır'da olduğunu ifade eden Vali Su, vatandaşların otomobili yakından görme ve tanıma imkanı bulacağını belirtti.

Vali Su, şöyle konuştu: "Gerçekten muhteşem bir otomobil, akıllı bir cihaz. Buraya gelirken ben de sürdüm, gerçekten su gibi akıyor. Muhteşem bir cihaz, kullanımı son derece zevkli, güzel konforlu, içi çok geniş, güzel, her taraf bilgisayarlı bu güzel eserin tamamen milli ve yerli olan otomobilimiz için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanımıza ve emeği geçen çok değerli iş insanlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize en kalbi şükranlarımı arz ediyorum."

Ülkece önemli eserlerin yapıldığına dikkat çeken Vali Su, şunları dile getirdi: "Her alanda yerli ve milli TCG Anadolu, SİHA'larımız, İHA'larımız, Kaan, tankımız, yerli eserlerimiz var. Bizim mühendislerimizin, insanlarımızın ortaya koyduğu muhteşem eserler, bu anlamda ülke olarak güzel şeylere imza atıyoruz. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla bu güzel gururu hep birlikte yaşıyoruz. İnşaallah bunlar daha ileri seviyelere gidecek, daha nice güzel eserler ülkemizde yerli ve milli imkanlarımızla ortaya çıkacak."

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, saat 19.00'a kadar sergilenecek.