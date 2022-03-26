Türkiye’ye enerji veren kadınlar ödüllerini aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayelerinde bu yıl dördüncüsünü düzenlenen Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son yıllarda enerji şirketlerinin her kademede daha fazla kadına yer verdiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Türkiye geneli kadın istihdamının yüzde 26.3, enerji sektöründe ise bu oranın yüzde 12.1 seviyesinde olduğunu belirten Dönmez, "Bu rakamlar enerji sektörü olarak yürüyecek daha uzun bir yolumuzun olduğunu gösteriyor.
Kadınlarımıza bu yolda her türlü kariyer imkanını açmakta kararlıyız. Kadınlarımızın önüne konulan cam tavanları kırmaya, öğrenilmiş çaresizliği yok etmeye kararlıyız" diye konuştu. Ödül törenine bu yıl da yoğun bir katılım olduğunu, jürinin titiz bir değerlendirme yaptığını aktararak, şunları kaydetti: "Türkiye'nin enerji veren kadınlarına teşekkür etmek istiyorum. Bugün kaybeden hiç kimse yok. Himayeleriyle gecemizin düzenlenmesinde her türlü desteği veren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi
'ye, bu ödül törenimizin başlamasına vesile olan önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Sayın Albayrak'a ve emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum."
Emine Erdoğan, Jüri Özel Ödülü 2020'yi kazanan Diyarbakır annelerinden Rahime Taş
, Esmer Koç
ve İmmihan Nilifırka
ile 2022'nin kazananı TURKOVAC bilim ekibi kadın üyelerine ödüllerini takdim etti. İlham Veren Kadın Ödülü 2020'nin kazananı dünyadaki "En İyi 10 Öğretmen" arasında gösterilen ve Samsun
'da öğretmenlik yapan Nurten Akkuş
ile 2022'nin kazananı olan Tokyo 2020 Olimpiyatları
'nda madalya alan kadın sporcular da ödüllerini Emine Erdoğan'dan aldı. Akademi Ödülü 2020 İstanbul Teknik Üniversitesi
'nden Prof. Dr. Figen Kadırgan
, 2022 ise Yıldız Teknik Üniversitesi
Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Güneş
'in oldu. Profesyonel Ödülü 2020 Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Hülya Erdener Akınç'a, 2022 Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'den Meryem Akpınar'a takdim edildi. İş Dünyası Ödülü 2020'nin sahibi Schmid Pekintaş Genel Müdür Yardımcısı Derya Kaya
, 2022 ödülünün sahibi ise Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli
oldu. Girişimcilik Ödülü 2020'yi Kastamonu'da arıcılık yapan Aysel Bakır, 2022'yi sebze meyve kurutma sektöründe girişimi bulunan Yasemin Korkut aldı. Enerjide Örnek Şirket Ödülü 2020 Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin, 2022 ödülü de Shell'in oldu.