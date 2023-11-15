Türkiye’ye küresel fon akışı hızlanacak

Yeni ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımlarının gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri azaltması ve ABD'de enflasyonun beklentilerin altında açıklanmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahının artması Türkiye'nin risk primini yaklaşık 2.5 yılın en düşük seviyesine çekti. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 364.64 baz puanla Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etti.Kredi risk primindeki gerilemeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır" dedi.ABD'de yumuşama sinyali veren istihdam verilerinin ardından önceki gün de ülkede enflasyonunun tahminlerden daha fazla yavaşlamasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında sona gelmiş olabileceği yönündeki beklentiler güç kazandı. Söz konusu veri sonrasında tahvil faizlerindeki gerileme ve fonlama maliyetlerindeki azalışla küresel piyasalarda risk iştahı arttı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 19 baz puan gerileyerek günü yüzde 4.44'ten tamamlarken, dolar endeksi de yüzde 1.5 azalışla 104.05 seviyesine inerek yaklaşık son bir yılın en güçlü düşüşünü gösterdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek dönemde faiz artışı ihtimali neredeyse ortadan kalkarken, Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik öngörüler güçlendi.Söz konusu gelişmelerle dünya genelinde kredi risk primlerinin gerilediği görüldü. Analistler, Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemede yeni ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımlarının etkili olduğuna dikkati çekerek, enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri yavaş yavaş da olsa azalttığını ifade etti. Bununla birlikte sadeleşme adımlarının da Türk varlıklarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, Ortadoğu'da devam eden jeopolitik risklere karşın dünya genelinde enflasyonun gerilemesi ve önemli merkez bankalarının şahin politikaları terk edeceği beklentisinin risk primlerini aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.Analistler, kredi risk primindeki gerilemenin fonlama maliyetlerini düşürdüğünü belirterek, bu durumun ülke ve şirket borçlanmalarında daha az faiz ödenmesi anlamına geldiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hazirandan bu yana politika faizini toplamda 2 bin 650 baz puan artırırken, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan kasım başında yaptığı Enflasyon Raporu sunumunda, dezenflasyonist sürecin gelecek yılın ikinci yarısından itibaren etkili olmaya başlayacağını tahmin ettiklerini dile getirmişti.BAKAN Mehmet Şimşek, yeşil dönüşüm faaliyetlerin finansmanı amacıyla "Türkiye Yeşil Fonu" adında yeni bir fon kuracaklarını bildirdi. Yeşil Finans Projesi için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na sağlanacak 155 milyon dolar kredinin, Dünya Bankası tarafından onaylandığına işaret eden Şimşek, proje kapsamında ülkede yeni bir fonu hayata geçireceklerini kaydetti. Şimşek, projeyle işletmelere yeşil finansman arzının sağlanması, yeşil teknolojilere yatırımın teşvik edilmesi ve finansal sektörün çeşitlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.RİSK priminin düşmesi ve yatırımcı güvenin artması, dış finansman operasyonlarına da yansımaya başladı. Ziraat Bankası 625 milyon dolarlık dış finansman işlemi gerçekleştirirken, Denizbank da 845 milyon dolarlık sendikasyonuna imza attı. Ziraat Bankası, uluslararası iki yatırım bankası ile yaklaşık 625 milyon dolar tutarında, 3 yıla kadar vadeli, dış finansman işlemi gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, risk göstergelerinde görülen iyileşme ve yatırımcı güvenindeki artış, dış finansman imkânlarının artmasına ve fonlama koşullarının daha uygun hale gelmesine zemin oluşturuyor. Ziraat Bankası'nın, ekonominin tüm sektörlerine sağlanan kaynakları aktarmaya devam edeceği belirtildi.DENIZBANK, 845 milyon dolar ile 2023'ün ikinci yarısındaki en büyük sendikasyonu gerçekleştirdi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın ekonomiye kazandırdığı taze kaynak miktarının 2023 başından bu yana 2 milyar doları aştığını bildirdi. Denizbank, sendikasyon kredisini yüzde 134 oranında yeniledi. 22 ülkeden 48 katılımcıyla gerçekleşen işlemde afet bölgesindeki çiftçilerin ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı sürdürülebilirlik performans hedefleri olarak yer aldı.