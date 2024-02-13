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Giriş Tarihi: 14.2.2024

Türkiye’ye yönelik uluslararası yatırımların hızı artacak

Türkiye’ye yönelik uluslararası yatırımların hızı artacak
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yabancı yatırımcı ilgisinin arttığını belirterek, "2024 ekonomimiz adına olumlu sinyallerle başladı" dedi. Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım hacminin geçen yıl 10.6 milyar dolara ulaştığını belirten Dağlıoğlu, bu dönemde Hollanda, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Rusya, Fransa, Birleşik Krallık, İrlanda, ABD ve İsviçre'nin en fazla yatırım yapan ülkeler olduğunu ifade etti. İmalat sektörünün geçen yıl yüzde 30.7 payla en fazla yatırım çeken sektör olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, toptan ve perakende ticaret sektörünün yüzde 17.6 payla ikinci sırada, finans ve sigorta faaliyetleri sektörünün de yüzde 10.7 payla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.
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Türkiye’ye yönelik uluslararası yatırımların hızı artacak
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