TÜRKSAT 5B ile uydu hizmeti ihracatı için görüşmeler hızlandı

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, TÜRKSAT 5B uydusunun bu yaz hizmete gireceğini belirterek, uydunun Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin geniş bant uydu data ve internet ihtiyacını karşılayacağını, farklı ülkelerdeki uydu ve telekomünikasyon operatörleriyle TÜRKSAT 5B üzerinden hizmet verme konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Uydu alanında dünyanın önde gelen operatörlerinden biri olmayı hedefleyen Türksat, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2022 Fuarı'nda ürün ve hizmetlerini görücüye çıkardı.

Türksat, fuarda, deniz ve kara araçları için uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve şirket tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri olan HidrON, TerrON ve AerON'un yarı sıra sırtta taşınabilir Manpack çözümü MicrON ile yerini aldı.

Geçen yıl hizmete giren 5'inci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A ve bu yıl yaz aylarında hizmete sunulacak Türkiye'nin en güçlü uydusu TÜRKSAT 5B ile yerli ürünlerine yönelik görüşmeler de gerçekleştirecek Türksat, özellikle yerli ve milli olarak ürünleriyle hedef pazarlardaki etkinliğini artırmayı, yeni pazarlara açılarak faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini ülke dışında gerçekleştireceği yeni projelerle sınırları aşmayı planlıyor.

TÜRKSAT 5B'NİN MAYISTA YÖRÜNGESİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Türksat AŞ Genel Müdürü Ertok, Satellite 2022 dolayısıyla geldiği Washington'da AA muhabirine, şirketin fuarda yer alan ürünleri ve uydu çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Satellite 2022 Fuarı'na uydu ve uzay sektöründe faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Profen ile birlikte katıldıklarını belirten Ertok, söz konusu fuarda yer almanın kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ertok, "Dünyada uydu ve uzay sektöründeki tüm paydaşların yer aldığı bir fuar. O yüzden çok büyük önem veriyoruz. Hem şirketlerimizin hem de ülkemizin tanıtımı için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Satellite 2022 Fuarı kapsamında ağırlıklı olarak TÜRKSAT 5B uydusunun tanıtımı ve müşterilerle görüşmelerini gerçekleştireceklerini bildiren Ertok, "TÜRKSAT 5B uydumuz şu anda yörünge manevralarına, 42 derece doğu yörüngesindeki seyahatine devam ediyor, mayıs ayı sonunda yörüngesine ulaşacak. Testler sonunda da TÜRKSAT 5B uydusunu temmuz ayının ortası gibi hizmete almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"TÜRKSAT 5B, ÜLKEMİZİN VE BÖLGEMİZİN GENİŞ BANT UYDU DATA VE İNTERNET İHTİYACINI KARŞILAYACAK BİR YATIRIM"

Hasan Hüseyin Ertok, TÜRKSAT 5A uydusunun da geçen yıl hizmete alındığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"TÜRKSAT 5A uydusu ile ilgili faaliyetlerimiz de devam ediyor. TÜRKSAT 5A, 31 derece doğu yörüngesinde Ku-Band'da hizmet veriyor. TÜRKSAT 5B uydumuz bizim için çok önemli. Özellikle Ka-Band kapasitesi, geniş bant internet kapasitesi 55 Gbps'in üzerinde olan bir uydu. Mevcut TÜRKSAT 4B uydumuzun kapasitesinin yaklaşık 15 katı kapasitesi var. TÜRKSAT 5B, gelecek yıllarda ülkemizin ve bölgemizin geniş bant uydu data ve internet ihtiyacını karşılayacak bir yatırım. Bununla ilgili birçok firmayla görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye dışında da ciddi bir kapsama alanımız olduğu için farklı ülkelerdeki uydu ve telekomünikasyon operatörleriyle TÜRKSAT 5B uydumuz üzerinden hizmet verme konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda biz de burada toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz, önemli bir ilerleme sağlamayı hedefliyoruz."

TÜRKSAT 5B uydusunun Türkiye dışında özellikle Orta Doğu ve Afrika bandındaki ülkeleri kapsadığını aktaran Ertok, bu bölgelerdeki ülkelerin uydu operatörleriyle görüşmeyi hedeflediklerini kaydetti.

STARLİNK, ONEWEB GİBİ FİRMALARLA İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELLERİ ARAŞTIRILIYOR

Dünya genelinde Alçak Dünya Yörüngesi'ne (LEO) yerleştirilen uydu üreticisi firmaların oldukça arttığına dikkati çeken Ertok, bunlarla ilgili çeşitli iş birliği görüşmelerinin olduğunu, bu şirketler arasında Starlink ve OneWeb firmalarının yer aldığını anlattı.

Ertok, iş birliği potansiyellerini araştırdıklarını belirterek, "Biz bir bölgesel uydu operatörüyüz ama global olma adına bu tür uydu operatörleriyle görüşmelerimizi yürütüyoruz. Ayrıca, kapasitelerimizi ve uydu üzerinden sunduğumuz servisleri pazarlayabilmek için görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

İLK MİLLİ HABERLEŞME UYDUSU TÜRKSAT 6A'NIN 2023'ÜN İLK YARISINDA FIRLATILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'ya ilişkin de bilgi veren Ertok, şunları kaydetti:

"TÜRKSAT 6A Ankara'da üretimi, uçuş modeli üzerinde çalışmalar devam ediyor. Mühendislik modeliyle ilgili çalışmalar, testler tamamlandı, tamamen uçuş modeline yoğunlaşılmış durumda. TÜRKSAT 6A'nın gelecek yılın ilk yarısında fırlatılmasını bekliyoruz, bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Fırlatılma ile ilgi SpaceX firmasıyla geçtiğimiz aylarda sözleşmemizi imzaladık. Gelecek yılın ilk yarısında uydunun üretiminin ve testlerinin tamamlanmasını ve bize teslim edilip fırlatılmasını hedefliyoruz."

Türkiye'nin yeni uydusu TÜRKSAT 5B, 19 Aralık 2021'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatılmıştı. Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olan TÜRKSAT 5B haberleşme uydusu, Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmişti.