Türkşeker Genel Müdürlüğü’ne Şahin atandı

TürkiyeŞeker Fabrikaları A.Ş.'de bayrak değişimi yaşandı. Yapılan değişiklikle Türkşeker Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Görevden alınan Alkan'ın yerine Muhiddin Şahin atandı. Konuya ilişkin atama kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na da Hasan Gezginç getirildi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine ise Durali Koçak atandı.