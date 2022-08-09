Turkuvaz ihracatçıları Kayseri’de buluşturuyor

TURKUVAZMedya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin üçüncüsünü bugün Kayseri'de düzenleyecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilecek zirvenin açılışında Sabah-Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç birer konuşma yapacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş katılacağı özel oturumda, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak. "2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" başlıklı panelde, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Erciyes Anadolu Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Femaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkan Mamur görüşlerini açıklayacak."Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı" başlıklı, Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek panele ise Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İhracatı Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı Refik Onur Kılıçer katılacak. Zirve, WWB E-Ticaret Ajans Genel Müdürü Ahmet Yağlıcıoğlu'nun "Yeni Dünyanın Ticaret Sırrı: E-İhracat" başlıklı konuşmasıyla son bulacak.