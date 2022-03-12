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Giriş Tarihi: 13.3.2022

TUSAŞ’ın tasarım ve yazılımına Antalya desteği

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
TUSAŞ’ın tasarım ve yazılımına Antalya desteği
AKDENİZ Üniversitesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla Antalya Teknokent Ar-Ge 5 Binası Ofisi ve Tusaş Milli Muharip Uçak Ar-Ge Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Varank, savunma sanayi, uzay ve havacılık alanında tüm dünyanın konuştuğu başarılı işlere imza atan TUSAŞ'ın yürüttüğü en önemli projelerden birinin de Türkiye için son derece kritik bir konu olan Milli Muharip Uçak Projesi olduğunu ve burada imzalanan sözleşme ile projenin bir ayağının Antalya'ya taşındığını söyledi. Ar-Ge merkezi Milli Muharip Uçak Projesi'nin tasarım ve yazılım çalışmalarını yürütecek.
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TUSAŞ’ın tasarım ve yazılımına Antalya desteği
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