TUSAŞ’ın tasarım ve yazılımına Antalya desteği

AKDENİZ Üniversitesi
'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
'ın katılımlarıyla Antalya
Teknokent Ar-Ge 5 Binası Ofisi ve Tusaş Milli Muharip Uçak Ar
-Ge Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Varank, savunma sanayi, uzay ve havacılık alanında tüm dünyanın konuştuğu başarılı işlere imza atan TUSAŞ
'ın yürüttüğü en önemli projelerden birinin de Türkiye
için son derece kritik bir konu olan Milli Muharip Uçak Projesi
olduğunu ve burada imzalanan sözleşme ile projenin bir ayağının Antalya'ya taşındığını söyledi. Ar-Ge merkezi Milli Muharip Uçak Projesi'nin tasarım ve yazılım çalışmalarını yürütecek.