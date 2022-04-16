Twitter’dan Musk’a engel

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı alma planı suya düştü. Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54.2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından şirket "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem aldı. Şirketin yönetim kurulunun oybirliğiyle kabul ettiği plana göre, herhangi bir kişi veya grup, kurulun onayı olmaksızın Twitter'ın mevcut adi hisse senetlerinin en az yüzde 15'inin intifa hakkını elde ederse, diğer hissedarların indirimli ek hisse satın almalarına izin verilecek. Planın süresi 14 Nisan 2023'te sona erecek. Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor. Daha önce Twitter'da yüzde 9.2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54.2 dolarlık teklifte bulunmuştu.