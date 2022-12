Üç dijital alanla yatırımı ikiye katlayacak

Grup şirketlerinin sonuna 'SA' koyma geleneği olan Sabancı Holding, şimdi de grubun başına 'e' koymaya hazırlanıyor. Belirlenen üç alanda dijitalleşmeye hız verip holdingin geleceğini şekillendireceklerini söyleyen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, son beş yılda yaptıkları yatırımı da ikiye katlayacaklarını belirtti. Şirket dijitale yatırım yapma konusunda enerji-iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler olarak üç alan belirlemiş durumda. Cenk Alper, bundan sonraki yatırım planlarında bu üç alanın toplam yatırımın yüzde 75'ine denk geleceğini vurguladı. Girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı amaçlayan Sabancı Almost Ready to Fly - Neredeyse Uçmaya Hazır (ARF) programını hayata geçiren holding, ilk uygulama dönemi kapsamında, toplam 14 girişime yatırım yapmış durumda.Bu 14 girişimin yüzde 3'lük kısmı Sabancı tarafından alınmış durumda. Grup çalışanlarının kurduğu girişimlerde ise bu oran yüzde 10 düzeyinde.Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, amaçlarının bu 'kuluçka merkezinde' unicorn çıkarmak olduğunu belirtti. 20 hafta boyunca Sabancı Holding'in İstanbul'daki merkezi Sabancı Center'da, kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecek girişimler, Mart 2023'te düzenlenecek final gününde, projelerini Yatırım Jürisi'ne sunma şansı elde edecek. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, 150 bin dolara kadar Sabancı ARF tohum yatırımına hak kazanacak.Şu anda yapılan yatırımın en yüksek seviyesi ise 30 bin dolar. Gökhan Eyigün, her alanda yatırım yapmayacaklarını grubun ana alanları üzerine odaklanacaklarını belirterek, "Bu fon ile stratejik odak alanlarımızda belli bir aşamaya gelmiş olan girişimlere azınlık yatırımlar yapıyoruz. Üçüncü olarak, X-teams adını verdiğimiz bir çevik iş geliştirme programımız bulunuyor. Şimdi ise bu üçüne, bu yap-bozun 4'üncü parçası olacak Sabancı ARF'ı ekliyoruz" dedi.Eyigün, ARF'ye grup içerisinden yüzde 20'lik bir başvuru oranı olduğunu belirterek, "Hangi topluluk şirketinde çalışırlarsa çalışsınlar onlara, kendi işlerinden tamamen ayrılmadan hayallerinin, projelerinin peşinden gitme fırsatı tanıdık. Çalışanlarımız, özlük hakları korunmak kaydıyla Sabancı Topluluğu'ndaki işlerine ara verip 20 hafta boyunca sadece kendi iş fikirlerine odaklanıp onu ticarileştirebilecek. Sonrasında da kurulacak şirketin ana hissedarı olacaklar" dedi.