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Giriş Tarihi: 25.4.2024

Üç gaz şirketi 3 günde satılacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Üç gaz şirketi 3 günde satılacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Arsan grup bünyesinde yer alan Yalova, Çorlu ve İnegöl'de toplam 425 bin aboneye, yaklaşık 1 milyon 250 bin vatandaşa doğal gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz şirketlerine tüketici hizmetlerindeki aksaklıklar ve BOTAŞ'a olan borçları nedeniyle atadıkları kayyumlar görevini tamamladı. 3 şirket cumaya kadar sürecek ve EPDK'da düzenlenecek ihalelerle satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan şirketlerin ihalesine Torunlar Enerji, Palmet Gaz, Seltan, A Doğalgaz, Akmercan, Aksa Doğalgaz, MBD, Likitgaz ve Dema katılıma hak kazandı. Dema Grup sadece İnegöl bölgesi için şartname satın alırken, diğer 8 adet şirket ise her 3 bölge için ayrı ayrı şartname satın aldı. İhale sonuçları cuma günü EPDK tarafından kamuoyuna duyurulacak.
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Üç gaz şirketi 3 günde satılacak
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