Üç yılda 800 milyon euro yatırım

İngiltere'de mimarlık ve tasarım dünyasının kalbi konumundaki Londra'da açtığı Vitra showroomu ile küresel pazardaki konumunu daha da güçlendiren Eczacıbaşı Yapı ve Karo Grubu yeni yatırımların sinyalini verdi. Vitra London'ın tanıtım toplantısında grubun faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, üç kıtada üretim ve 120 ülkeye ihracat yapan bir grup olarak, bu konumlarını güçlendirmek için 3 yılda 800 milyon euroluk yatırım yapma kararı aldıklarını açıkladı. Türkiye'nin seramik ve sağlık gereçleri ihracatının yüzde 40'ını tek başına yapan grup, 850 milyon euroya ulaşan yapı ürünleri cirosunu Londra'da açtıkları showroomun da etkisiyle 2 yıl içinde 1 milyar euronun üzerine taşımaya hazırlanıyor.Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Eczacıbaşı, "Küresel krizler üst üste geldi. Bu ortamda azimle sürdürülebilir yatırımlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sorunlarla baş etmek için mali açıdan güçlü olmak ve riskleri iyi hesaplamak gerekiyor" değerlendirmesini yaptı. "Dünya pazarlarında satılan ürünlerin artık nerede üretildiği değil, nerede tasarlandığı soruluyor. Tasarlayanlar katma değerin aslan payını alıyor. Tom Dixon ile yaptığımız işbirliği sonucu ortaya çıkan Liquid serisi bunun son örneği oldu" diyen Eczacıbaşı, uluslararası pazarlarda büyüyerek bölgesel bir oyuncuya dönüşmeyi hedeflediklerini, bu strateji doğrultusunda satın alma fırsatlarını da değerlendirdiklerini ifade etti.Eczacıbaşı Yapı Gereçleri'nin cirosunun yüzde 75'inden fazlasını yurtdışındaki satışlarından elde ettiğini vurgulayan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO'su Özgen Özkan ise "VitrA, sağlık gereçleri pazarında toplam Türkiye ihracatının tek başına yüzde 40'ını gerçekleştiriyor. İkinci sırada gelen marka ile aramızda 4 katlık bir fark var. Yapı ürünlerinde 4 ülkede 12 fabrikamız, 10 ülkede 5 bin 250'den fazla çalışanımız var" dedi. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri olarak 2025 sonuna kadar 190 milyon euroluk yatırım planladıklarını anlatan Özkan, "Bu yatırım sonucunda da 1.500 kişiye yeni iş imkânı sağlayacağız" dedi.VitrA Karo CEO'su Hasan Pehlivan ise, "2022 yılını 350 milyon euro seviyesinde ciroyla kapatmaya hazırlanıyoruz. VitrA, Villeroy & Boch ve Engers markalı karolarımızla Türkiye'de üst segmentte lideriz ve sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. Türkiye'den sonra ana stratejik pazarımız olan Almanya'nın en büyük ikinci karo tedarikçisi konumundayız" değerlendirmesini yaptı. Showroom'la markayı desteklediklerini belirten Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah da yurtdışı büyümemizde satın almalara da odaklanmış durumdayız" diye konuştu.İngiltere'deki 30. yılını kutlayan VitrA, Londra'da yaratıcı endüstrilerin merkezi Clerkenwell'de showroom açtı. VitrA'nın son Liquid serisini tasarlayan ünlü tasarımcı Tom Dixon da, geleceğe hitap eden evladiyelik tasarımlar yaptıklarını belirterek, "Değiştirilmek istenmeyen, modası geçmeyen tasarımları öncelikledik" dedi. Dünyada metrekareye en çok tasarımcı ve mimarın düştüğü yer olarak bilinen tarihi bölgedeki showroom açılır açılmaz iki ayrı ödüle de layık görüldü.