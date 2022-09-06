Üç yılda beş kıtaya ulaştı

2019'DA Yeni Ekonomik Program kapsamında kurulan Türk Reasürans üç yaşına girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans'ın Genel Müdürü Selva Eren, "Bugün itibarıyla yurtiçinde yerleşik 26 sigorta şirketi ve 5 kuruma trete ve ihtiyari reasürans alanında teminat sağlıyoruz. 17 ülkede yerleşik 25 sigorta ve reasürans sirketine reasürans kapasitesi sunuyoruz. Beş kıtada 61 farklı ülkeye güvence ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Selva Eren, Türk Reasürans'ın global pazarlarda bilinen bir marka olması için azimle çalıştıklarını belirtti. 2021'de tüm dünyada pandeminin olumsuz etkileri yaşanırken, 1 milyar 820 milyon lira prim üreterek, yılı 290 milyon lira kâr ile kapatan Türk Reasürans, üçüncü yılının ilk yarısında ise 1 milyar 725 milyon prim üreterek, 256 milyon kâr elde ederek dikkatleri astüne çekti. Türk Reasürans'ın öz kaynakları 3 yılda 1 milyar 125 milyon liraya yükselirken, aktifleri de 3.2 milyar liraya ulaştı. Yılın çok daha iyi finansal sonuçlarla kapatılacağı öngörülüyor. Eylül 2021'de 100 milyon lira sermayesi Türk Reasürans'ın bünyesinden karşılanmak suretiyle, Türkiye'de katılım esaslarına göre faaliyet gösteren ilk reasürans şirketi olan Türk Katılım Reasürans kuruldu.