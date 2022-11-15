Ücretlilerin lehine adımlar atılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen yıl asgari ücrete yapılan artışın enflasyonun üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Yeni dönemde de sabit ücretli çalışanların lehine adım atmaya devam edeceğiz" dedi. sabah.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Nebati yatırım, istihdam, üretim ve ihracata verilen güçlü desteği sürdüreceklerini kaydetti. Küresel ekonominin, tarihin en zorlu dönemlerinden birini deneyimlediğine işaret eden Nebati, şunları kaydetti: "Tüm ülkelerde hayat pahalılığı, ücretli çalışanlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini derinden etkiliyor. Maliyet enflasyonu dalgası ekonomileri etkisi altına aldı. Faiz artırımları küresel resesyon riskini artırmaktan başka bir işe yaramıyor."Doların tüm para birimleri karşısında değer kazandığının altını çizen Nebati, "Yılbaşından bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında ortalama yüzde 14 değer kaybına uğradı. Yaklaşık bir yıl önce Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasını hayata geçirdik. Yılbaşına göre değerlendirdiğimize dolar kurundaki artış, ülkemizde 10 ayda gerçekleşen kümülatif enflasyonun altında kaldı. Yani TL yılbaşından bu yana reel olarak değer kazandı" değerlendirmesini yaptı. Bakan Nebati, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki büyümeyi yakından takip ettiğine işaret etti."İlk Evim İlk İşyerim" projesinin yaklaşık 2 trilyon TL'lik ekonomik hareketlilik oluşturarak, 250 sektörün hareketlenmesini sağlayacağını ve toplam 200 bin yeni istihdam oluşturacağını öngördüklerini bildiren Nebati, "Konut finansmanında da vatandaşlarımıza en uygun koşullarda kredi sağlamaya yönelik çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Orta gelir grubu için yapılacak projemiz için de çalışmaların tamamlanmasının ardından yine çok uygun maliyetlerle gerekli tüm desteği vatandaşlarımıza kesintisiz vermeye devam edeceğiz" dedi