Ücretsiz çekici ve 500 TL’lik çek

Sigortaladım.com'un trafik sigortası satın alanlara ücretsiz sunduğu çekici hizmeti, 2023'de de devam edecek. Sigortaladım.com, ücretsiz çekici hizmetine ek olarak 500 TL'ye varan market ya da akaryakıt hediyesi de sunuyor. Kampanya kapsamında poliçesini sigortaladım.com'dan alan kullanıcılar, kaza ve arıza durumunda çekici hizmetinden yılda iki kez ücretsiz yararlanabiliyorlar.Araç kapılarının arızalanması, anahtarların kaybedilmesi-çalınması-araçta unutulması nedeniyle araca girilememe durumunda aracın en yakın çözüm merkezine çekilmesi sağlanıyor. Trafik sigortasını sigortaladım. com'dan alan tüketicilerin yakıtlarının bitmesi halinde ise araçları en yakın benzin istasyonuna çekiliyor. Oluşabilecek lastik hasarlarında ve yaşanılan kaza neticesinde hareketsiz kalan araçların da en yakın servise çekilmesi sağlanıyor.Sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren; "Geçtiğimiz yıl başlattığımız kampanyamızı müşterilerimizden aldığımız olumlu geri bildirimlerle 2023'de de devam ettirme kararı aldık. Araç sahiplerinin günlük hayatta karşılaşabilecekleri bütün olumsuzlukları düşünerek, onlara destek olma konusunda sorumlu hissediyoruz. Trafikte yaşanabilecek kaza, arıza gibi hızlı çözümlere ihtiyaç olan tüm sorunlarda müşterilerimizin yanlarında olarak çözümün bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.