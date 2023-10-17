Ücretsiz seyahate bakanlıktan destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın özel halk otobüslerinin 65 yaş üzeri ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan engelli vatandaşları ücretsiz taşımasına ilişkin çalışmaları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de destekten yararlanacak olması esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak" dedi.Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği'nin (TÖHOB) dün yaptığı toplantının ardından, aralarında 65 yaş üstü vatandaşların da bulunduğu 18 yolcu grubunu her ayın yalnızca 1'i ve 4'ü arasında ücretsiz taşıma kararı alındığı açıklanmıştı. Hem esnafın hem de yolcuların mağdur olmaması için harekete geçen Aile Bakanlığı, gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu. Bakanlığın 2023'te yaptığı iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını hatırlatan Göktaş, "Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.