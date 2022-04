Ucuz et satışı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşa ucuz et yedirmek için harekete geçti. Bakan Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 18, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 150 mağazasında kıyma ve kuşbaşının piyasadan yüzde 15-20 daha ucuza satılacağını açıkladı. 14 ildeki 18 ESK şubesi (İstanbul, Ankara, İzmir, Ağrı, Adana, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Sakarya, Sivas, Van ve Yozgat) ve 76 ilde 150 Tarım Kredi Kooperatif Market aracılığıyla sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı ise 92 liradan vatandaşa ulaştırılmaya başlandı. 800 gramlık kuşbaşı konserve 38.75 lira, kıyma konserve ise 31.50 liradan satılacak.Et ve Süt Kurumu, TKK Mağazaları aracılığı ile uygun fiyata eti Ramazan boyunca daha geniş tüketici kitlesine ulaştıracak. Mağazalarında günlük satış miktarı 8 ton olan eti 15 tona çıkaran Et ve Süt Kurumu Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında fiyatla kıyma ve kuşbaşını daha yaygın tüketici kitlesine ulaştıracak. Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik Marketler ile Et ve Süt Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında Tarım Kredi Marketler'in 150 satış noktasına kıyma ve kuşbaşı Et ve Süt Kurumu tarafından market ortalamalarının yüzde 15-20 altında fiyatlarla satılmak üzere tedarik ediliyor. ESK'nın et üretiminde tedarik stratejisi bulunabilirliğin mümkün olduğu tüm zamanlarda öncelikle Türk çiftçisinden yerli besiciden canlı hayvan almak sureti ile olacak.ESK'nın et kombinalarının bulunduğu İstanbul, Ankara (4), İzmir, Ağrı, Adana, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum (2), Sakarya, Sivas, Van ve Yozgat'taki 18 şubesi ile TKK'nın et reyonunun bulunduğu 76 ildeki 150 şubesinde sığır kıyma 83, sığır kuşbaşı ise 92 liradan satılacak. Ayrıca ESK'nın yine yok satan ürünlerinden olan 800 gramlık kuşbaşı konserve 38.75 lira, kıyma konserve ise ESK şubelerinde 31.50 liradan satılacak. Yalnızca bu iki ürün için TKK ufak bir fiyat farkı uygulayacak.ÖTE yandan ESK tarafından tavuk but 28 TL, kanat 34 TL, pirzola 36 TL, ciğer ise 16 TL'den satışa sunuluyor. Ambalajlı ürünlerden acılı, baton, kangal ve mangal sucuğun kilosu 95 TL, macar salam 82.5 TL, sosis 81.5 TL'den vatandaşa satılacak. Kıyma döner 120 lira, yaprak döner ise 140 lira olarak belirlendi.