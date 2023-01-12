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Giriş Tarihi: 13.1.2023

Ucuz finansmanla konut hamlesine Sur desteği

Ucuz finansmanla konut hamlesine Sur desteği
Yüzde 0.69 faiz, yüzde 10 peşinatla orta gelirlilere ev alma imkânı sunan "Yeni Evim" kampanyasına destek olmak için 3 yeni proje hayata geçiren Sur Yapı, yüzde 25 ek indirim yapacağını da duyurdu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Yeni Konut Finansman Modeli, ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmaması gereken bir fırsat. İstanbul ve Antalya'daki projelerimizle kampanyaya destek veriyor, üstelik yüzde 25 ek indirim yapıyoruz. Bir ayda Antalya'da en az 1.000 konut satmayı, İstanbul'da 600 konut arz etmeyi planlıyoruz" dedi. Modelin en büyük avantajlarından birinin de ilk 3 yıl düşük tutulan taksitler olduğunu vurgulayan Altan Elmas, Sur Yapı Antalya Suites ve Ümraniye'de başlayacak Sur Yapı Cevher ve Exen Konakları projelerinin ön satışını öne alarak kampanya şartlarında satışa sunduklarını dile getirdi. Elmas, "Orta gelirli vatandaşlara özel geliştirilen Antalya Suites projemizde yüzde 25 indirimle, 1.6 milyon TL'den başlayan fiyatlar ve ilk yıl 5 bin 700 TL taksitle 15 yıl vadeli olarak ev sahibi olma imkanı sunuyoruz" dedi.

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Ucuz finansmanla konut hamlesine Sur desteği
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