Ucuz gıda seferberliği başlıyor

Hükümet, kuralsız fiyat değişikliğine karşı tüketici farkındalığını artırmak, üreticiden tüketiciye tüm kesimlerin işbirliğiyle enflasyonu düşürmek için "Birlikten Berekete" temalı seferberlik başlatıyor. Seferberlik kapsamında, üretim ve satış noktaları gönüllük esası ile fiyat indirimlerine katkı verecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vatandaşların daha ucuz gıdaya ulaşması için hayata geçireceği "Birlikten Berekete" uygulaması ve dijital "Ürün Takip Sistemi'nin" devreye alınmasıyla vatandaş rahat bir nefes alacak.Ürün takibinin anlık yapılmasını sağlayacak dijital sistemle fiyatların aşırı şişirilmesi, beklenti oluşturulması ve stokçuluk ortadan kalkacak. Sistemin fiyat seyrini izlemeyi sağlayacağını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara taksitle ödeme kolaylığı sağlandığını ifade etti.Yeni markalar, ürün ve kategorileri öne çıkaran ve duyuru alanlarının yer alacağı uygulamayla ile satış noktaları ürün kategorileri filtrelenerek kolay arama yapılabilecek. Uygulama toplam alışveriş tutarını hesaplayacak, en ucuz ürünün en yakın nerede olduğunu da gösterecek. Sisteme yeni giren ürünler, iş yerleri ve ön plana çıkanlar için de arama linkleri olacak. Bakanlık mobil uygulamaların alt yapısını hazırlandı.SABAH'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla bakanlık koordinasyonunda yürütülen dijital ürün takip sistemi çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bakan Nebati, "Türkiye'de enflasyonu belirleyen temel etkenler maliyet ve arz yönlü faktörler ile enflasyon beklentileridir. Bu çerçevede kurdaki istikrara çok önem veriyoruz ve önümüzdeki dönemde ortaya koyacağımız yeni enstrümanlarla finansal piyasalardaki istikrarı kalıcı hale getireceğiz" dedi.Tarımsal üretimde girdi maliyetlerini düşürecek çalışmalar da mayıs ayında tamamlanacak. Bakan Nebati, vergi borçlarında yeni bir yapılandırma çalışması konusundaki tartışmalara noktayı koydu. Bütçe dengelerini gözeterek yeni bir yapılandırma düzenlemesi düşünmediklerini söyleyen Bakan Nebati, yeni bir yapılandırma beklentisiyle vergisini yatırmayanlara seslenerek, "Vatandaşlarımız bu tür söylentilere itibar etmemeli, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmeli" dedi.Bakan Nebati, vergisini ödemekte zorluk çeken mükelleflere yönelik taksitlendirme imkânlarının bulunduğunu vurguladı.Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddeleri ve tarımsal sulama ile meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yapıldı.Arz güvenliği için bazı bakliyat, yemlik ürün, karkas et ve yağlık bitkilere ihracat kısıtlaması getirildi. Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı.Gıda arzında istikrarı temin etmek için tedbirler üretim aşamasından başlatıldı.Tarımsal üretimi desteklemek için modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarına yönelik 7.5 milyon liraya kadar kredi imkânı sağlandı.Küçük ölçekli üretim yapan çiftçilerin kullandıkları sıfır faizli kredi üst limitleri iki katına çıkarıldı. Hazine sübvansiyonlu düşük faizli tarım kredilerinin üst limitini yüzde 50 ila yüzde 233 oranında artırıldı.Fiyat İstikrar Komitesi'nde tarım, gıda, enerji başta olmak üzere emtia ve su kaynaklarını kapsayacak şekilde arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulmasıı kararlaştırıldı.