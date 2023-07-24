Ucuz gıdanın yeni yatırım adresi KoopBakkal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu KoopBakkal Projesi yaşama geçti. 23 ildeki 356 satış noktasında pilot olarak başlayan projeyle Türk çiftçisinin ürünleri vatandaşla buluşuyor. Böylece vatandaş kaliteli ve ucuz ürün alırken aynı zamanda mahallenin "bakkal amca" kültürü de korunmuş oluyor.Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (Tarım Kredi) hayata geçirdiği proje kapsamında Ankara Keçiören'deki 9 yıllık bakkalını KoopBakkal'a çeviren Nadir Aktaş, bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını dinledikten sonra verdiğini söyledi. Aktaş, şöyle devam etti: "150'nin üzerinde ürünü vatandaşla buluşturuyoruz. Pazar çok acımasız, büyükler çok acımasız. Artık marketler kapalıyken bile satış yapabiliyor. Acımasız bir pazarda bu proje küçük esnafın elini tuttu.KoopBakkal bizim ve halkımız için güzel oldu. Büyüklerin fırsatçılığını engelledi. Tarım Kredi yağ, şeker, un gibi birkaç önemli üründe fiyat belirleyici olmasaydı bugün bu ürünleri büyük mağazalardan iki katına alıyor olacaktık. Vatandaş ucuza kaliteli ürünü sadece büyük marketlerden değil mahallesindeki bildiği, tanıdığı bakkaldan da alabiliyor." KoopBakkal olarak çalışmaya başladıktan sonra müşterisinin de arttığına dikkat çeken Aktaş, "Tarım Kredi bakkallara kaliteyi getirdi. Bu kalite sayesinde bakkalcılık devam eder. Bugün hiçbir market veresiye vermez. Hiçbir vatandaş 25 kuruş dahi borç alıp çıkamaz. Ama biz borç veririz, veresiye veririz, helalleşiriz. Burası müşterilerimizin kargolarıyla dolu. Bu kargoları başka bir markete bırakamaz vatandaş" diye konuştu.KoopBakkal'a alışveriş yapmaya gelen mahalle sakini Murat Arıkanoğlu ise "Gayet memnunum, istediğim her ürünü burada bulabiliyorum. Hem aynı fiyat, hem uygun. Hatta daha da indirimli oluyor. Alışverişimizi buradan yapmaya özen gösteriyoruz. Küçük esnafın da kalkınmasını sağlıyor bence. Büyük süpermarketlerle kafa kafaya çalışıyor. Genellikle buradan alışveriş yapıyorum. Ayrıca yok yok. Çeşit de çok fazla. Her markadan ürünler satılıyor. Kooperatif Marketler ana caddede. Orası bana biraz uzak kalıyor. Oraya kadar gitmek zorunda kalmıyorum" dedi.Yıl sonuna kadar 1.000 noktaya ulaşması hedeflenen KoopBakkal Projesi kapsamında ilk etapta Konya, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yozgat ve Tokat'ta açılış yapılarak, il sayısı 23'e çıkarılmıştı. Mevcutta 356 satış noktası bulunan Koop- Bakkal'lardan yıl sonuna kadar Afyonkarahisar, Adana, Amasya, Antalya, Bayburt, Burdur, Edirne, Erzincan, Eskişehir başta olmak üzere 20 ilde daha açılış yapılacak. KoopBakkal'ların açılmasına öncelikle 50 adetle Ankara'dan başlanırken, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere de büyükşehirlerde yayılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.