Ucuz konutta tarihi fırsat başlıyor

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği ucuz konut projesinin detaylarını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak projeyle, Türkiye'nin 81 ilinde 250 bin konut yapılacak. İsteyen de 100 bin altyapılı arsa projesine başvurarak kendi evini yapabilecek. Sanayi sitelerindeki 10 bin işyeriyle vatandaşa kendi işini kurma şansı da verilecek. Kira ve ev fiyatlarındaki artışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sosyal konut projesi hazırlandı. Bugün açıklanacak Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu.TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine Eylül 1991'den sonra doğanlar müracaat edebilecek.Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkânı getirilecek.eliyle yapılacak konutlarla, 1.5 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlanacak. Dev proje, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesine de olumlu katkı sunacak. Kampanyada en az 100 bin yeni istihdam katkısı sağlanırken 250'den fazla alt sektörü ilgilendirmesi sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarkları hızlanacak. Gençler, emekliler, şehit yakınlarıgaziler ile engellilere kontenjan ayrılan projede, ilk etapta 1 milyon kişi güvenli konutlara taşınacak.PROJE kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa; elektrik, su ve doğalgaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır halde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 TL. Hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. TC vatandaşı, yoksul ve dar gelirli olanlar, kendisi, eşi veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmaması, daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmaması şartıyla başvuracak.DAR gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan projenin artan konut fiyatları ve kiraları frenlemesi bekleniyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için de geri sayım sürüyor. Konut sektörünü hareketlendirecek projelerin hayata geçmesiyle orta vadede fiyatların düşeceğini belirten Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Teslim süreleri henüz belli olmasa da yaklaşık 18 ila 24 ay arasında sürecektir. Proje gayrimenkul sektöründeki arz-talep dengesine çözüm oluşturacaktır" dedi. Emlakçı Şerafettin Başaran da "Konut fiyatlarında bir sabitlenme bekliyoruz" şeklinde konuştu.PROJE kapsamında bir de ilk gerçekleşecek. Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin işyeri de vatandaşa uzun vadede satılacak. Başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya orada faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak. Başvuranlardan ayrıca ustalık, işyeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Başvuranların, kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması gerekiyor.