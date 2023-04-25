Ulaşım zincirinin yeni halkası Adliye Kavşağı

GELECEĞE YATIRIM VİZYON GEREKTİRİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Adliye Kavşağı'nın yapımında emeği geçen herkese teşekkür edip, kavşağın hayırlı olmasını diledi. Büyükşehir Belediye'nin Bursa'da ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, bu şehre ulaşım altyapıları kazandırmak için çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Bakan Varank, "Gerek raylı sistemlerle gerek farklı kavşaklarla, yollarla bu çalışmalar son sürat devam ediyor. İşte onların bir tanesi de bu önemli kavşak. Buradaki trafik sıkışıklığını önemli derecede azaltacak. Tabi biz Bursa'nın günden güne nasıl geliştiğini, nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğini bu manada da bu şehri şehircilik anlamında planlarken bir adım ötesini düşünmemiz gerektiğinin farkındayız. Onun içinde AK kadrolar olarak belediyemizle, merkezi hükümetimizle bu şehircilik planlamalarını başından tasarlayıp, yolumuza devam ediyoruz. Bu önemli bir vizyon gerektiriyor. Bu şehrin önümüzdeki 10 yılını, 20 yılını düşünerek adım atmak, geleceği düşünerek yola koyulmak önemli bir vizyon gerektiriyor. İşte biz aslında 21 senedir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu ülkede taş üstüne taş koymanın, hizmetleri aziz milletimizle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

GÜVENLİ VE HIZLI ERİŞİM

Törende söz alan Bursa Valisi Yakup Canbolat da altyapı yatırımlarında her zaman yarınların düşünülmesi gerektiğini, kalkınma konusunda çok önemli hedefleri olan Türkiye'de altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bursa'da belediyenin ve yatırımcı kurumların bunun bilincinde olarak, bu yatırımlara olanca güçleriyle ağırlık verdiğini kaydeden Canbolat, "Bursa'da modern anlamda belediyecilik faaliyetleri yürütülmekte ve Bursalının gelecek yıllarda yaşanma ihtimali olan ulaşım problemleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından derhal çözüme kavuşturulmaktadır. Buradaki trafiği rahatlatmak adına Büyükşehir Belediyemiz kolları sıvamış ve bu güzel hizmeti Bursalı vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur. Bu kavşağın yapılması ile vatandaşlarımız trafikte kesintisiz güvenli ve hızlı bir şekilde erişim yakalamıştır. Kavşak Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Adliye Kavşağı resmen trafiğe açılmış oldu.