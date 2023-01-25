Ulaşımda öncü şehir Konya’da örnek bir proje daha hayata geçiyor! MAAS platformu ilk kez Konya’da uygulanacak

Konya Büyükşehir Belediyesi ile PTT Teknoloji A.Ş arasında Hizmet Olarak Hareketlilik Entegre Ulaşım Sistemi Uygulaması (MAAS) işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü adımlarla yükselişini sürdüren Türkiye'nin, son 20 yılda her alanda altın çağını yaşadığını vurguladı. Özellikle ulaşımda yakalanan yüksek standartları yakından ve gururla takip ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Çatalhöyük'ten bu yana 10 bin yıldır şehirleşmenin en güzel örneklerinin sergileyen Konya'mız, bu gelişmelere paralel olarak büyümeyi ve gelişmeyi başarmış Türkiye'nin önde şehirlerinden birisidir" dedi.

Başkan Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla tüm dünyaya örnek olan projeleri ardı ardına hayata geçirirken akıllı şehircilik uygulamalarıyla da şehrin yarınlarının daha yaşanabilir hale getirmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı.

"KONYA OLARAK AKILLI ULAŞIMDA VİZYONUMUZU DAHA DA GENİŞLETMİŞ OLACAĞIZ"

Konya olarak bir başka özel projenin daha öznesi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Altay, "PTT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından geliştirilen 'Hizmet Olarak Hareketlilik Entegre Ulaşım Sistemi Uygulaması' kapsamında pilot il seçildik. Bu projeyle Konya olarak akıllı ulaşımda vizyonumuzu daha da genişletmiş olacağız. Böylece Konya'mızda şehir içi veya şehirler arası yolcuların bir mobilite platformuna erişerek toplu taşıma, bisiklet, scooter, araç paylaşımı gibi farklı ulaşım hizmetleri için entegre seyahat planlama bilgisi almasına, rezervasyon ve ödeme yapmasına izin veren uygulamayı hayata geçirmiş olacağız. Yolculuk sürelerini kısaltacak, maliyetleri azaltacak ve sistemden elde edilen verilerle yeni akıllı ulaşım planlarını geliştirme imkan sağlamış olacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE KART UYGULAMASI DA İLK KEZ KONYA'DA UYGULANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Kart Projesi için pilot il olan Konya'nın, uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla da ulaşım hizmetlerinin tek kart ile yapılmasına olanak sağlayacağını aktaran Başkan Altay, "Farklı şehirlerde toplu ulaşım araçlarına tek bir ödeme yöntemiyle erişmeyi sağlayan Türkiye Kart sistemiyle ilgili teknik çalışmalar ve entegrasyon tamamlandı. Türkiye Kart'ın faaliyete girmesiyle birlikte bu hizmet de ilk defa Konya'da hizmete sunulmuş olacak. İmzalayacağımız işbirliği sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her konuda olduğu gibi sürdürülebilir ve akıllı ulaşım konusunda da öncü rol üstlenen Konya'mızın ulaşımda çok daha yüksek seviyelere gelmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na ve PTT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'ne ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlerin bu destekleriyle ülkemiz Türkiye Yüzyılı'nda yarınlara emin adımlarla yürürken, Konya'mız da bu yükselişin baş mimarlarından biri olacak inşallah." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KONYA MAAS PROJESİNDE DE MARKA OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, çeşitli ulaşım modlarının tek birleşik sistem halinde entegre olduğu, ulaşımı daha verimli, rahat ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan kavram olarak da tanımlayabilecek MAAS'ın, insanların toplu taşıma, araba kiralama, bisiklet, elektrikli scooter gibi farklı taşıma seçeneklerini bir arada kullanmalarına olanak sağladığını söyledi. Sayan, "Dünyanın dört bir yanındaki birçok şehirde MAAS modelleri ve girişimleri denenmeye başlandı. Biz de Konya'yı dünyadaki en iyi uygulamalardan biri haline getirebilmek için çalışıyoruz. MAAS bugün ulaştırma sektörünün ilgilendiği en büyük trend olma yolunda ilerliyor. Mobilite ekosisteminin küresel değerlerinin 2030'a kadar ciddi oranda artması da göz önüne alındığında bu projenin MAAS uygulamaları açısından oldukça umut verici olduğu söylenebilir. İşte Cumhurbaşkanımızın bize çizmiş olduğu yol bu. Bu noktada zaten marka şehir olan Konya'nın MAAS platformu konusunda da marka olması için beraber çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarını yaptı.

PTT A.Ş Genel Müdürü Hakan Gülten ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı Selami Yazıcı'nın da konuştuğu programın sonunda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile PTT Teknoloji A.Ş Genel Müdürü Ali Taşkın tarafından "Hizmet Olarak Hareketlilik Projesi" kapsamında Entegre Ulaşım Sistemi Uygulaması işbirliği protokolü imzalandı.

"MAAS" NEDİR?

Hizmet Olarak Hareketlilik - Mobility as a Service (MAAS): Ulaşım ile ilgili hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan çeşitli hizmetleri, son kullanıcılara tek bir dijital kanal üzerinden ulaştıran; seviyesine göre planlama, rezervasyon, ödeme gibi özelliklerin birini, birkaçını veya tamamını içinde barındıran hizmet konsepti. MAAS Platformu, şehir içi veya şehirler arası yolcuların bir mobilite platformuna erişerek; toplu taşıma, bisiklet, scooter, araç paylaşımı gibi farklı ulaşım hizmetleri seçimi için entegre seyahat planlama bilgisi almasına, rezervasyon ve ödeme yapmasına izin veren bir uygulamadır.