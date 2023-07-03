Ulaşım ve iletim altyapısına son 21 yılda 193 milyar dolarlık yatırım yapan Türkiye, bu yatırımların meyvelerini toplamaya devam ediyor. 2002'den bu yana havalimanı sayısı 39'dan 62'ye çıkarken, halkın yolu haline gelen havayolunda yolcu sayısı da 33.5 milyondan 200 milyona dayandı. 9 günlük bayram tatilinin gerek başında gerekse sonunda hemen hemen tüm havalimanlarında yolcu ve uçuş sayısı rekoru kırılırken, Türk Hava Yolları da tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulaşımda zirveye uçuyoruz. Rekorlar birbiri ardına geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Abdülkadir Uraloğlu, "1 Temmuz Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda 1.188 ile tüm zamanların uçuş rekoru kırıldı. Yolcu trafiği 199 bin 419'a ulaştı" dedi.Bakan Uraloğlu, diğer bir paylaşımında da Trabzon Havalimanı'nda 30 Haziran Cuma günü 145'le tüm zamanların en yüksek uçuş sayısına ulaşıldığına vurgu yaparak, "Rekoru rekorla aşıyoruz. Ulaşımda çığır açıyor, kesintisiz kavuşturuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 25 Haziran'da 729 uçuş ve 123 bin 40 yolcu ile rekor kırıldı. İstanbul Havalimanı'nda da 25 Haziran'da 1.593 uçuşla 252 bin 364 yolcu seyahat etti. Böylece günlük uçuş rekoru kırıldı.Türkiye'ninbayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY), uçuş ve yolcu sayısında rekor serisini aralıksız sürdürüyor. Dün THY tarihinde günlük yolcu sayısında ilk kez 300 bin eşiğinin geçilmesini sağlarken, günlük uçuş rekoru da kırıldı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün THY tarihinde ilk defa günlük yolcu sayısında 300 bin eşiğini aşıyoruz. Planladığımız 1.765 seferde 309 binin üzeri yolcumuzu misafir edeceğiz. İç hatlarda doluluk oranı yüzde 95'i aştı" dedi. THY, Kurban Bayramı öncesinde 23 Haziran'da da 1664 sefer ile 285 bin 877 yolcu taşıyarak günlük uçuş ve yolcu rekorunu kırmıştı.