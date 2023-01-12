Ulaştırma altyapısı için 20 yılda 183 milyar $ harcadık

Ulaştırmave Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'de, Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk oldu. Türkiye'nin ulaştırmada çok önemli mesafeler katettiğini belirten Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır ulaştırma altyapısına harcanan para 183 milyar dolar. Bunun 1 trilyon 100 milyar dolarlık üretime etkisi oldu. 1 birimlik ulaştırma yatırımı yaptığınızda 10 katı üretim, en az 6 katı da milli gelir katkısı sağlıyorsunuz" dedi. Son 20 yılda 29 bin kilometre bölünmüş yola ulaştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, yapılan yollar sayesinde trafik kaza oranlarında yüzde 82 azalma gerçekleştiğini söyledi.Bu ayın sonunda İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete açacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "İBB'nin durumu çok acıklı. Yapımından sorumluğu olduğu metro hattına hafriyat döken bir belediye var şu anda. Bu dünyada bir ilktir. 2019 yerel seçimleri olduğunda inşaatı devam eden İBB sorumluluğunda 105 kilometre metro hattı vardı. Bunun bir tanesi geçen hafta yarım yamalak 'açtık' dedikleri metroydu. Onun da 2019 yerel seçimleri öncesi yüzde 70'i bitirilmişti" diye konuştu.