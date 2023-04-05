Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Çam ve Sakura Hastanesi’nde İBB duyarsız kaldı

Bakan Karaismailoğlu dev projeler ve deprem bölgesi dahil önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Karaismiloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

58. gün 6 Şubat'tan bu yana deprem ardından vatandaşımızın yanına koştuk. Yunanistan büyüklüğüne bir coğrafyayı etkiledi. Büyük bir afet. Zor günler geçirdik. Büyük kayıplarımız var. Binlerce vatandaşımızı sağ çıkardık enkazdan. İlk aşamada barınma ve çadır ihtiyaçları fazlasıyla karşılandı. 11 ilimizde bunları yaptık. Konteyner kentler devreye alındı. Bunlar geçici alanlar. Kalıcı konuların temelleri atıldı. Bir taraftan ticaret için geçici çarşılar yapılıyor. Topyekûn bir mücadele var. Şehirlerimizi ihya süreci devam ediyor. Bakanlık projelerini yaptı ve imar planlamaları devreye alındı.

Biz bunları vatandaşımızın desteği ile yaptık. (Deprem ardından hükümetin yaptıkları) BM temsilcisi bunları görünce şaşırdı. 81 ilimizdeki yatırımlar devam etmekte. Bilgi, birikimlerimiz ve güçlü Türkiye sayesinde bunlar oldu.

ÇAM VE SAKURA HASTANESİ'NİN YOL YAPIMI VE İBB'NİN DUYARSIZLIĞI

(İBB'nin projeyi sahiplenmemesi ve Bakanlığın olaya el atması)

İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri. Daha önceki İstanbul'un hali belli. Şehrin gelişen durumuna göre yeni projeler gerçekleştirilir. 30 milyonluk nüfus hareketliliği var İstanbul'da. Avrasya, Marmara vs. olmadan İstanbul'un halini düşünebiliyor musunuz. Yerel yönetimlerin birinci görevi ulaşımdır. Şehri yönetmek lazım. Otobüsleri bile işletemeyen (İBB) bir belediye var. (İBB yönetimi) Milletin derdi ile dertlenmeyen bir anlayış olunca sonuç bu oluyor. Ve biz projeyi devraldık ve bitirdik. İBB'nin yolu ve projeyi yapmaması duyarsızlıktır. İstanbul'un bin 100 km metro hattına ihtiyacı var. İBB bu hızla 40 yılda metro yapar. 4 yılda bir hattın yüzde 10'unu ancak yaptılar. İstanbul'daki araç ve yaya hareketliliği için bu projelerin ve yatırımların yapılması gereklidir.

26 milyar euro'luk devletimize bir geliri olacak.

DEV PROJELERİN ÖNEMİ

Avrasya, Marmaray, Kuzey Marmara Yolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü olmasa İstanbul'da trafik kilitlenir.

Devlet aklı ile üretilen projeler sayesinde bunlar gerçekleşmektedir.

İSTANBUL HAVALİMANI

Dünyanın devasa havalimanı geçen yıl 65 milyon yolcu kullandı.

Türkiye'deki dünyanın en büyük güçlü ulaştırma altyapısı ticaret ve ekonomide önemini ortaya koydu.

TREN PROJELERİ

Ankara-Sivas YHT hattı tamamlandığında iki şehir arası 2 saate düşecek.

13 bin km'lik bir demiryolu hattımız var. Doğu ekspresi Bakü'ye kadar gidecek.