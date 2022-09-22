Bakan Karaismailoğlu: Yatırımlarımız artarak devam ediyor

1 LİRALIK ULAŞTIRMA ALTYAPISININ KATMA DEĞERLİ ETKİSİ

Yaptıkları 1 liralık ulaştırma altyapısının milli gelire, üretime 10 katı etkisinin olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bu bilinçle ülkenin her tarafında yatırımların artarak devam ettiğini ifade etti.

Karaismailoğlu, ihracat hacmindeki artışın da bu güçlü altyapı projeleri sayesinde olduğuna işaret ederek, dünyanın en iyi teknolojilerini kullanarak yaptıkları bu sayılı projelerde bu ülke insanının çalıştığını, bunun büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Beğendik Köprüsü'nden hizmete açıldığı günden bu yana 1,5 milyon aracın geçtiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu köprü olmasaydı belki bu yolculukların yarısı yapılmayacaktı, yapılsa da zor yolculuklar olacak, zaman, akaryakıt, can ve mal kaybı devam edecekti" dedi.