Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyeti Düzce Üniversitesi’nde

Düzce Üniversitesi Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. Abdullah Taşkesen, Genel Sekreter Nihat Yıldız ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri katıldı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyeti, Bakanlığın merkez kuruluşlarından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) Başkanlığı hakkında bilgilendirmede bulundu. UDHAM'ın; demiryolu, denizcilik, karayolu ve havacılık alanında proje geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlara sağladığı teşvik ve destek mekanizmalarından bahseden konuk heyet, çıkılan çağrılar, destek programları, başvuru şartları ve değerlendirme süreçleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.



Rektör Nedim Sözbir ise, Düzce Üniversitesi'nin; Düzce Teknopark'taki, Düzce'deki, deprem bölgesindeki veya farklı şehirlerdeki firma ya da üniversitelerle iş birliği içerisinde, UDHAM'ın destek programlarına başvurmasının fayda sağlayacağını dile getirerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak proje üretmek istediklerini sözlerine ekledi.



Toplantı, Düzce Üniversitesi öğretim üyelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyeti ile istişarelerinin ardından sona erdi.