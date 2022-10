Ülke ekonomisine fiyatları sosyal konut dopingi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ev almak isteyen dar gelirli kesim için çok avantajlı olduğunu söyleyen Mesa Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu, "Bu proje hem bir yatırım projesi olarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak, hem de insanları kira derdinden kurtararak ev sahibi yapmış olacak. Ülkemizin her ilinde hayata geçirilecek bu projenin sektöre de olumlu etki yapacağına inanıyorum" diye konuştu.Gayrimenkulün her zaman kazandıran bir yatırım aracı olduğunu belirten Boysanoğlu, bu durumun 2022'de de devam ettiğini söyledi. Gayrimenkulün yatırım değerini bir kez daha anlayanların, yatırım için konuta yöneldiğini anlatan Boysanoğlu, şöyle devam etti: "TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azaldı. Konut kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altında olması, konut satış adedini otomatik olarak tetikliyor. Talebin tekrar canlanması ve sektörün yeniden satış rekorları kırabilmesi için konut kredisi faizlerinin aylık bazda yüzde 1, hatta yüzde 0.99'a çekilmesi kritik önem taşıyor."Mesa olarak 2022'de oldukça iyi satış rakamları yakaladıklarını anlatan Mert Boysanoğlu, "Rusya -Ukrayna Savaşı maalesef sektörün rahat bir nefes almasını engelledi. Küresel krizle birlikte maliyetlerin artması ve hammadde tedarikinin zorlaşması da sıkıntı yarattı. Yüzde 3.5-4 civarında bir büyüme ile yılı kapatacağımızı öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Yurt içinde ve yurt dışında projeler yürüttüklerinin bilgisini veren Boysanoğlu, "400 milyon dolarlık bir iş yürüttüğümüz Rusya'daki projede savaş nedeniyle endişelendik ama şu anda her şey yolunda" dedi.Türkiye'de 55 milyar liralık, 12 projeyi yürüttükleri bilgisni veren Mert Boysanoğlu, İstanbul'da Mesa Orman II, Yeşilyaka Su, Yeşilyaka Koru, Mesa Çengelköy Bosphorus, Mesa Panorama, Urla'da Mesa Urla Kekliktepe, Ankara'da Park Mozaik, Bodrum'da ise Mesa Bodrum Demirbükü'nün üretimi devam eden projeleri arasında yer aldığını kaydetti.Gayrimenkul yatırımları ve ekonomik büyüme arasında yakın bir ilişki olduğunun altını çizen Boysanoğlu, "Gayrimenkul, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümede lokomotif bir rol oynuyor. İnşaat sektörü altında 200'den fazla alt sektör bulunduruyor. Bu alt sektörler ile beraber üretim yaparak bir ekonomik değer yaratıyoruz" dedi.EMTİA ve arsa fiyatlarındaki artışın konut maliyetlerini ve fiyatları da etkilediğini kaydeden Boysanoğlu, "Hep söylediğimiz gibi, markalı konut her dönemde kazandıran bir yatırım aracı. Bu nedenle, yatırım ya da oturma amacıyla konut almak için her an doğru an diyebilirim. 2022 yılı doğru projeler üreten şirketler için güzel bir yıl olacak diye düşünüyorum" diye kohuştu.