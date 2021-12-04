Ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz

Pandemiye rağmen büyüme atağına kalkarak rakiplerini geride bırakan Türk turizm sektörü, yeni yatırımlarla gücüne güç katmaya devam ediyor. Son yatırım haberi de Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Cavit Çağlar
'ın çocuklarından geldi. Pandemi döneminde yaşanan kapanmaları fırsat bilen Yasemin Çağlar
, Mustafa Çağlar
ve Yeşim Hattat
kardeşler, babalarının 1998'de satın aldığı İstanbul Balmumcu
'daki The Plaza Otel
'i 40 milyon dolarlık yatırımla, tepeden tırnağa yenileyerek ekim ayında Movenpick Hotel İstanbul Bosphorus
adıyla hizmete aldı. Kısa sürede yüzde 80 doluluğa ulaştıklarını söyleyen Çağlar kardeşler, "Turizm sektöründe yatırıma devam edeceğiz. Hedefimizde Antalya
var. Dünya genelinde ekonomilerde pandemi kaynaklı sıkıntılar yaşansa da ülkemizin geleceğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
BABAMIZ DESTEK VERDİ
2019'da otelin lobisini yenilemek için yatırıma başladıklarını ama pandemiyle birlikte oluşan boşlukta tüm oteli yenilemeye karar verdiklerini söyleyen Yasemin Çağlar, "Binamız eskimişti, lobiyi yenileyince diğer yerler gözümüze battı. Kolları sıvayarak dev bir yatırıma giriştik. Kırmadığımızyıkmadığımız yer kalmadı, iki yıl boyunca misafir kabul etmedik. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Fransız Accor
'un lüks segment markalarından Mövenpick bize çok yakıştı. Daha enerjik daha genç bir otel olduk. Konumumuza çok güveniyoruz" diye konuştu. Yaşayan bir ortam istediklerini söyleyen Yeşim Hattat ise, "Üç kardeş hep işin başındaydık. Bütün aşamaları yakından takip ettik. Bu süreçte babamızdan da çok büyük destek aldık, onun tecrübesinden faydalandık" değerlendirmesini yaptı.
OTELLERİMİZ YETMEYECEK
Türk turizminin geleceğinin çok parlak olduğunu söyleyen Mustafa Çağlar, bütün hazırlıklarını pandemi sonrası için yaptıklarını ifade etti: "İnsanlar pandemiden yoruldu ve sıkıldı. Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gelecek turistlere bu oteller yetmeyecek. Buna hazırlık yapıyoruz." 240 olan oda sayısını yeni yatırımla 257'ye çıkardıklarını söyleyen Yasemin Çağlar, "Eskiden iş oteli odaklıydık, şimdi daha lüks bir segmente gittik. Ulaşılabilir bir lüks yarattık. Galataport'un açılması hem sektör hem bizim için önemli" şeklinde konuştu. Bursa
'da Mövenpick markasıyla bir termal oteli bulunan aile, yeni yatırımlarla büyümeye kararlı. Yasemin Çağlar, "Şu anda Belek, Side, Kemer taraflarında 5 yıldızlı resort otel projemiz için yer arayışımız devam ediyor. Orası çok daha büyük bir yatırım olacak. Yurtdışında da yatırım niyetimiz var" dedi.
YERLİLİK ORANI YÜKSEK
OTELLERİNİ baştan ayağa yenileyerek İstanbul'da yeni bir cazibe merkezi yaratma kararı alan Çağlar kardeşler, kullandıkları malzemede yerlilik oranının yüksek olmasına özen göstermiş. Yenilemeyi kalitesi yüksek malzeme ile yaptıklarını söyleyen Yasemin Çağlar, buradaki stratejileri hakkında şunları söyledi: "Başta kumaş, mobilya, mermer, havlu olmak üzere birçok kalemde yerli üretimi tercih ettik. Yerli firmalarla dayanışma ve dostluk içinde tedarikimizi sağladık."
GELENEKSELLE MODERN BİR ARAYA GETİRİLDİ
MOVENPICK Hotel İstanbul Bosphorus sadece konaklamada değil yeme-içme mekanlarıyla da şehrin cazibe merkezlerinden biri olma hedefiyle kurgulanmış. Otelin lobi katında İstanbul'un gelenekselleşmiş mekânlarından Hünkar'la misafirlerine geleneksel Türk yemekleri sunulurken, L'Avenue Plaza Cafe ise Fransız mutfağının lezzetli yemeklerinin tadılabileceği bir buluşma noktası olarak tasarlanmış. Otelin roof'unda ise İstanbul'da ilk şubesi açılan Da Vittorio Ristorante bulunuyor. Yasemin Çağlar, "Restoranımızla çok iddialıyız, kendimize çok güveniyoruz. Hünkar her öğlen dolup taşıyor" diye konuştu.
YÜZDE 75 YABANCI MİSAFİR
BUGÜNE kadar ağırladıkları misafirlerin yüzde 75'inin yabancı olduğunu söyleyen Yasemin Çağlar, yurtdışından en çok Almanya, İngiltere, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran gibi ülkelerden misafir ağırladıklarını anlattı. Amaçlarının Avrupalı turisti daha fazla çekmek olduğunu söyleyen Çağlar, "Ortadoğu da bizim için önemli bir pazar. Güvenli turizmde çok iddialıyız, insanları evinde hissettirmek istiyoruz" diye konuştu.