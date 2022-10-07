Ülker, karbon salım artışı olmadan büyüyor

ÜLKER, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. 2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyen Ülker, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen enerji verimliliği projeleriyle 7.5 milyon TL, Ar-Ge projeleriyle 35.8 milyon TL tasarruf sağladı. Ülker ayrıca 2021'de plastik kullanımını 268 ton, kâğıt kullanımını da 1.194 ton azaltmayı başardı. Ülker'in sürdürülebilirlik yolculuğunda başarılı bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Ülker CEO'su Mete Buyurgan, "Şirketimizde, su ve enerji tasarrufundan, sürdürülebilir ham madde tedarikine, insan kaynağından üretim kalitesine kadar pek çok konuda projeler üretiyoruz. Bu çabalarımızı belirgin bir strateji etrafında izlenebilir ve denetlenebilir kılmak için Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı temel alıyoruz" diye konuştu.